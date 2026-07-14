Mikroçip pazarında fiyat savaşı: TSMC fiyatları artırıyor, Rapidus ise müşterileri cezbediyor

Yarı iletken endüstrisinin mutlak lideri olan TSMC, ürünlerinin fiyatlarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Bu karar, küresel teknoloji pazarında akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve AI cihazlarının maliyetlerinin yükselmesine neden olabilir. Ancak Japon pazarına yeni giren Rapidus, bu durumdan yararlanarak çok daha uygun fiyatlarla devin müşterilerini kendine çekmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre TSMC, 2026 yılının ikinci yarısında en gelişmiş 3-nm (nanometre) silikon plakalarının fiyatını yüzde 15 artırmayı planlıyor. Bu sürecin 2027'de de devam etmesi ve fiyatların yüzde 5-10 daha artması bekleniyor. Şirketin 2025'in dördüncü çeyreğinde 4-nm ve 5-nm teknolojik süreçlerle üretilen ürünlerin pahalılaşacağı konusunda müşterilerini zaten uyardığını belirtmek gerekir.

Japonya'nın iddialı planları

TSMC'nin sürekli fiyat artışları karşısında Japon Rapidus şirketi, agresif fiyat politikasıyla sahneye çıkıyor. Şirket, 2-nm teknolojik sürece dayalı plakaları TSMC'nin sunduğu fiyattan çok daha ucuza satmayı planlıyor. Şu anda Rapidus, plaka başına 3-3,5 milyon yen (yaklaşık 18.500 ile 21.500 dolar arası) fiyat belirlemeyi hedefliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, TSMC'nin 2-nm plakaları için 30.000 dolar civarında bir ücret talep etmesi bekleniyor. Bu, Japon üreticinin ürününün rakibinden yaklaşık 10.000 dolar daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Böylesine büyük bir fark, büyük teknoloji markalarını üretim zincirlerini yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir.

Şu anda Rapidus, 60'tan fazla şirketle görüşmeler yürütüyor. Dikkat çekici olan, bu potansiyel müşterilerin çoğunun Japonya dışındaki uluslararası şirketler olmasıdır. Şirket sadece fiyatla değil, teknolojik liderlik için de mücadele ediyor: 2029 yılına kadar daha gelişmiş olan 1,4-nm teknolojik sürecin devreye alınması planlanıyor.

Endüstrideki yeni güç

Rapidus sadece bir startup değil, Japon endüstri devlerinin bir birleşimidir. 2022 yılında kurulan bu şirketin arkasında şu büyük yapılar bulunmaktadır:

SoftBank

Sony

Toyota

Denso

Kioxia

Mitsubishi UFJ

NEC

NTT

Merkezi Tokyo'nun Chiyoda bölgesinde bulunan bu ittifak, Japonya'nın yarı iletken pazarındaki eski itibarını geri kazanmayı hedefliyor. Rapidus vaatlerini yerine getirip kaliteli ve ucuz çipler tedarik edebilirse, bu Apple, NVIDIA ve Qualcomm gibi devlerin stratejilerini ciddi şekilde etkileyecektir. Tüketici pazarları için ise bu, gelecekte gadget fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardımcı olabilir.