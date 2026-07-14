Abu Dabi'de 11 Milyar Dolarlık Ada İnşa Ediliyor

·30·Dünya
Abu Dabi'de 11 Milyar Dolarlık Ada İnşa Ediliyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemeyi amaçlayan devasa bir proje olan Fahid Adası inşa ediliyor. 2029 yılında tamamen hizmete girmesi planlanan bu modern komplekste 6 binden fazla konut yer alacak. Bu konuda CNN haber verdi.

Değeri 10,9 milyar dolar olarak tahmin edilen projeyi, Abu Dabi hükümetine ait Aldar Development şirketi hayata geçiriyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Emma McCree Breen, adadaki her mimari çözümün ve altyapı unsurunun insan sağlığına olumlu etki etme ilkesi temelinde tasarlandığını vurguladı.

Yeşil alanlar ve sağlıklı yaşam tarzı

Deniz kenarında yer alan modern çok katlı oteller ve kumsallı plaj.

Uzmanlara göre, yeşil alanların bolluğu ve yayalar için elverişli ortam, insan sağlığı ve ruh hali üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu nedenle Fahid Adası'nın merkezinden toplam 10 kilometre uzunluğunda Berm Parkı geçecek. Burada koşu parkurları, bisiklet yolları ve dinlenme alanları oluşturulacak.

Toplam 2,7 milyon metrekarelik bir alana sahip adada, modern dairelerden ultra lüks villalara kadar çeşitli kategorilerde konutlar inşa edilecek. Aldar şirketinin verilerine göre, konut fiyatları 517 bin dolardan başlayıp 2 milyon dolara kadar ulaşıyor.

Projenin bir diğer özgün yönü ise ada içindeki yolların yüzde 70'inden fazlasının gölgeli olarak inşa edilecek olmasıdır. Bu, bölge sakinlerinin yılın sıcak mevsimlerinde bile tüm ada boyunca rahatça yürüyerek hareket etmelerini sağlayacak. Ayrıca bölgede mağazalar, plaj kulüpleri, su sporları merkezleri ve dinlenme alanları da yer alacak.

Eğitim ve uluslararası tanınırlık

Deniz kenarındaki çok katlı binalar, kumsallı plaj ve masmavi su manzarası.

Eylül 2028'de adada Birleşik Krallıkmenşeli ünlü King‘s College School Wimbledon özel okulunun şubesi faaliyete geçecek. Bu okul, ABD'nin Fitwel sağlıklı bina sertifikalandırma sistemi tarafından akredite edilen dünyadaki ilk eğitim kurumu olacak.

Fahid Adası'nın kendisi de bu uluslararası sistem kapsamında en yüksek seviye olan üç yıldızlı derecelendirmeye layık görülerek, bu başarıya ulaşan dünyadaki ilk proje olarak kaydedildi. Sertifikalandırma sürecinde fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, ruh sağlığını destekleme ve hastalıkları önleme gibi önemli kriterler dikkate alındı.

«Çoğu kişi bir binada spor salonu veya SPA merkezi varsa, bunun sağlık için yeterli olduğunu düşünür. Oysa sağlık, insanın her gün doğru ve sağlıklı kararlar almasına yardımcı olan bir ortam yaratmaktır», — dedi Emma McCree Breen.

Daha önce Mısır'da da değeri 27 milyar dolar olan The Spine projesi hakkında haber verilmişti. Bu yeni şehrin 2 milyon metrekareden fazla bir alanı kaplaması ve 165 konut, iş ve ticari kuleyi içermesi planlanıyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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