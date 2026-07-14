Özbekistan kaybetti, ancak 2026 Dünya Kupası'nda bir istatistikle şaşırttı

Özbekistan Milli Takımı, katıldığı ilk Dünya Kupası'nda sonuç açısından beklenen başarıyı elde edemedi. Ancak FIFA Match Report Hub verilerinde kaydedilen bir istatistik, oyuncularımızın sahada sonuna kadar mücadele ettiğini gösterdi: Özbekistan, ortalama kat edilen mesafe konusunda İngiltere ve Brezilya'yı geride bıraktı.

Sonuç ağır ama çaba vardı

Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda yer aldı. Bu, Özbek futbolu için büyük bir olaydı.

Ancak grup aşaması sonuç açısından zor geçti. Özbekistan; Kolombiya'ya 1-3, Portekiz'e 0-5 ve Kongo DC'ye 1-3 mağlup oldu. Takım turnuvayı puansız ve 2-11 gol averajıyla tamamladı.

Buna rağmen, sahadaki fiziksel efor ve mücadele verileri başka bir tabloyu ortaya koyuyor.

Özbekistan her maçta 112 km'den fazla koştu

Verilere göre, Özbek futbolcular her maçta ortalama 112 kilometreden fazla mesafe kat etti.

Bu istatistik, Özbekistan'ı Dünya Kupası'ndaki en dayanıklı takımlar arasına soktu. En ilginci ise milli takımımızın bu konuda İngiltere ve Brezilya gibi devlerden daha yüksek bir sonuç kaydetmiş olmasıdır.

Takım Ortalama mesafe Özbekistan 112 km'den fazla İngiltere 108,5 km Brezilya 106,2 km Katar 103,3 km

Bu rakamlar tek bir şeyi açıkça gösteriyor: Özbekistan sonuçta kaybetmiş olsa da, sahada hareket, pres ve koşu hacmi açısından pasif bir takım değildi.

İlk 10'da kimler var?

2026 Dünya Kupası'nda ortalama kat edilen mesafe listesinde birinci sırada ABD Milli Takımı yer aldı. Amerikalılar maç başına ortalama 118,4 kilometre mesafe kat etti.

Sonraki sıralarda Avustralya ve Güney Kore yer alıyor.

Sıra Takım Mesafe 1 ABD 118,4 km 2 Avustralya 117,1 km 3 Güney Kore 115,8 km 4 Japonya 114,9 km 5 Almanya 114,2 km 6 Fas 113,8 km 7 İsviçre 113,5 km 8 Uruguay 113,1 km 9 Hırvatistan 112,9 km 10 İspanya 112,7 km 23 Özbekistan 112 km'den fazla

Özbekistan'ın 23. sırada yer alması, özellikle bir ilk katılım için kötü bir gösterge değil. Evet, tabelada acı sonuçlar var. Ancak GPS diliyle söylemek gerekirse, çocuklar sahada 'ekonomi modunda' yürümediler.

İngiltere ve Brezilya'dan daha yüksek bir performans

Özbekistan'ın İngiltere ve Brezilya'dan daha fazla mesafe kat etmesi özel bir ilgiyi hak ediyor.

Elbette, sadece koşmak futbolda galibiyeti garanti etmez. Önemli olan mesafenin nasıl kat edildiği, hangi bölgelerde hareket edildiği ve topla/topsuz kararların ne kadar kaliteli olduğudur.

Ancak fiziksel hazırlık ve disiplin açısından bu gösterge olumlu bir sinyaldir. Özbek futbolcular turnuvada güçlü rakiplere karşı fiziksel olarak mücadele edebileceklerini gösterdiler.

Sorun neredeydi?

Özbekistan çok koştu ama sonuç gelmedi. Bu da temel sorunun sadece fiziksel hazırlıkta olmadığını gösteriyor.

Takım tecrübe, yüksek tempoda karar verme, savunmada konsantrasyon ve hücumda verimlilik konusunda eksik kaldı. Dünya Kupası'nda her hata cezalandırılır, her boş alan rakip için bir fırsata dönüşür.

Kolombiya, Portekiz ve Kongo DC maçlarında da tam olarak bu fark hissedildi: Özbekistan çabaladı ancak rakipler pozisyonları çok daha soğukkanlı bir şekilde değerlendirdi.

Fayzullayev ve Shomurodov tarihe geçti

Sonuçlar ağır olsa da, 2026 Dünya Kupası Özbek futbol tarihinde birkaç önemli sayfa açtı.

Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov, Dünya Kupası'nda gol atan Özbek futbolcular olarak tarihe geçtiler. Bu, gelecek nesiller için önemli bir sembolik olaydır.

Özbekistan ilk kez Dünya Kupası atmosferini tattı, en güçlü rakiplerle karşılaştı ve dünya futbolunda kendini göstermek için ilk adımı attı.

Bu gösterge ne anlama geliyor?

112 kilometreden fazla ortalama mesafe, sadece bir istatistik değildir. Bu, takımın sahada pes etmediğini, rakibe karşı koştuğunu, mücadele ettiğini ve fiziksel olarak kendini göstermeye çalıştığını ifade eder.

Ancak bir sonraki aşama için bu yeterli değil. Artık Özbek futbolunun bu dayanıklılığın üzerine kalite, hızlı düşünme, taktiksel olgunluk ve üst düzey hücum verimliliğini eklemesi gerekiyor.

Dünya Kupası bize acı ama gerekli bir ders verdi: Sadece koşmakla olmaz, ama koşmadan hiç olmaz.

İlk katılım sonrası en önemli sonuç

Özbekistan 2026 Dünya Kupası'nı puansız tamamladı. Bu bir gerçek. Ancak takımın fiziksel efor konusunda İngiltere ve Brezilya'dan daha yüksek bir sonuç kaydetmesi de bir gerçek.

Şimdi ana görev, bu emeği sonuca dönüştürmektir. Eğer fiziksel hazırlık, karakter ve efora taktiksel kalite eklenirse, bir sonraki büyük turnuvalarda Özbekistan sahaya çok daha farklı bir kimlikle çıkabilir.

Bu Dünya Kupası zor geçti. Ancak Özbek futbolu için ilk büyük ders de tam olarak buradan başladı.