Barcelona, Ekvadorlu genç yetenek Josue Caicedo'nun transferini duyurdu

·23·Spor
Barcelona, Ekvadorlu genç yetenek Josue Caicedo'nun transferini duyurdu

Katalan Barcelona kulübü, Güney Amerika pazarındaki aktif izleme çalışmalarını sürdürerek 18 yaşındaki Ekvadorlu savunma oyuncusu Josue Caicedo'nun transferini resmen tamamladı. Kulüp basın biriminden yapılan açıklamaya göre, yetenekli futbolcu LDU Quito takımından kiralık olarak kadroya katıldı. Bu anlaşma, kulübün gelecek için temel oluşturma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Katalanlar ve LDU Quito arasındaki anlaşmaya göre Caicedo, 2026/27 sezonunda Barcelona Atlètic (kulübün rezerv takımı) forması giyecek. Sözleşmede sezon sonunda futbolcunun bonservisini tamamen alma opsiyonu da bulunuyor. Genç savunmacı İspanya'daki ilk sezonunda kendisini kanıtlayabilirse, A takımın bir parçası haline gelebilir.

Modern kanat beki ve taktiksel üstünlük

Josue Caicedo, modern futbolun gerekliliklerini tam olarak karşılayan "hücumcu profilli" bir savunmacı olarak tanımlanıyor. Fiziksel gücü ve patlayıcı hızı, sol kanatta rakip için ciddi sorunlar yaratabiliyor. Özellikle hücuma katkı sağlama yeteneği ve rakip ceza sahası yakınında sayısal üstünlük kurması Barcelona gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, bu anlaşmayı özel olarak doğrulayarak futbolcunun Avrupa futbolundaki macerasının başladığını belirtti. Caicedo artık Juliano Belletti yönetiminde Segunda Federación'da deneyim kazanacak. Belletti liderliğindeki teknik ekip, genç Ekvadorlunun teknik potansiyelini La Masia geleneklerine uyarlamak için çalışacak.

Caicedo'nun yeteneği ilk kez 20 yaş altı Copa Libertadores turnuvasında dikkat çekmişti. Sadece savunmadaki değil, hücumdaki çok yönlü özellikleri de Katalan uzmanlar üzerinde büyük bir etki bıraktı. Kulüp yönetimi, fiziksel özelliklerinin gelecekte A takım seviyesine çıkmak için yeterli olduğuna inanıyor.

Büyük deneyim ve kıtasal düzeyde ilk maç

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Caicedo, profesyonel futbolda belirli bir deneyime sahip. LDU Quito A takımında 8 resmi maçta forma giydi. Bunların 7'si Ekvador yerel liginde gerçekleşti. En önemlisi, Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Copa Libertadores'te Always Ready takımına karşı oynanan maçta ilk kez sahaya çıkarak uluslararası arenada boy gösterdi.

Bu transfer Barcelonanın son yıllarda Ronald Araujo gibi Güney Amerika'dan genç yetenekleri getirip onları dünya çapında yıldızlara dönüştürme politikasının mantıklı bir devamıdır. Şimdi Josue Caicedo'nun potansiyelini Avrupa'nın en güçlü akademilerinden birinde kanıtlaması gerekiyor.

BarcelonaTransferFutbolEkvadorLa Liga
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Pedro Porro Fransa maçına güvenle bakıyor: "Her şey bizim elimizde"Pedro Porro Fransa maçına güvenle bakıyor: "Her şey bizim elimizde"Bugün, 00:48Özbekistan kaybetti, ancak 2026 Dünya Kupası'nda bir istatistikle şaşırttıÖzbekistan kaybetti, ancak 2026 Dünya Kupası'nda bir istatistikle şaşırttıBugün, 00:44Dünya Kupası yarı finali öncesi Rodri: İspanya, Fransa'yı yenebilecek güçteDünya Kupası yarı finali öncesi Rodri: İspanya, Fransa'yı yenebilecek güçteDün, 23:59Bayern, Barcelona defans oyuncusu Jules Kounde için yarışa katıldıBayern, Barcelona defans oyuncusu Jules Kounde için yarışa katıldıDün, 23:51Deschamps İspanya'yı favori ilan etti: Yarı final öncesi baskı kimin üzerinde?Deschamps İspanya'yı favori ilan etti: Yarı final öncesi baskı kimin üzerinde?Dün, 23:09Messi zirvede: 2026 Dünya Kupası reytinginde büyük değişimMessi zirvede: 2026 Dünya Kupası reytinginde büyük değişimDün, 22:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı