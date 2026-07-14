Barcelona, Ekvadorlu genç yetenek Josue Caicedo'nun transferini duyurdu

Katalan Barcelona kulübü, Güney Amerika pazarındaki aktif izleme çalışmalarını sürdürerek 18 yaşındaki Ekvadorlu savunma oyuncusu Josue Caicedo'nun transferini resmen tamamladı. Kulüp basın biriminden yapılan açıklamaya göre, yetenekli futbolcu LDU Quito takımından kiralık olarak kadroya katıldı. Bu anlaşma, kulübün gelecek için temel oluşturma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Katalanlar ve LDU Quito arasındaki anlaşmaya göre Caicedo, 2026/27 sezonunda Barcelona Atlètic (kulübün rezerv takımı) forması giyecek. Sözleşmede sezon sonunda futbolcunun bonservisini tamamen alma opsiyonu da bulunuyor. Genç savunmacı İspanya'daki ilk sezonunda kendisini kanıtlayabilirse, A takımın bir parçası haline gelebilir.

Modern kanat beki ve taktiksel üstünlük

Josue Caicedo, modern futbolun gerekliliklerini tam olarak karşılayan "hücumcu profilli" bir savunmacı olarak tanımlanıyor. Fiziksel gücü ve patlayıcı hızı, sol kanatta rakip için ciddi sorunlar yaratabiliyor. Özellikle hücuma katkı sağlama yeteneği ve rakip ceza sahası yakınında sayısal üstünlük kurmasıgözlemcilerinin dikkatini çekti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, bu anlaşmayı özel olarak doğrulayarak futbolcunun Avrupa futbolundaki macerasının başladığını belirtti. Caicedo artık Juliano Belletti yönetiminde Segunda Federación'da deneyim kazanacak. Belletti liderliğindeki teknik ekip, genç Ekvadorlunun teknik potansiyelini La Masia geleneklerine uyarlamak için çalışacak.

Caicedo'nun yeteneği ilk kez 20 yaş altı Copa Libertadores turnuvasında dikkat çekmişti. Sadece savunmadaki değil, hücumdaki çok yönlü özellikleri de Katalan uzmanlar üzerinde büyük bir etki bıraktı. Kulüp yönetimi, fiziksel özelliklerinin gelecekte A takım seviyesine çıkmak için yeterli olduğuna inanıyor.

Büyük deneyim ve kıtasal düzeyde ilk maç

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Caicedo, profesyonel futbolda belirli bir deneyime sahip. LDU Quito A takımında 8 resmi maçta forma giydi. Bunların 7'si Ekvador yerel liginde gerçekleşti. En önemlisi, Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Copa Libertadores'te Always Ready takımına karşı oynanan maçta ilk kez sahaya çıkarak uluslararası arenada boy gösterdi.

Bu transfer Barcelonanın son yıllarda Ronald Araujo gibi Güney Amerika'dan genç yetenekleri getirip onları dünya çapında yıldızlara dönüştürme politikasının mantıklı bir devamıdır. Şimdi Josue Caicedo'nun potansiyelini Avrupa'nın en güçlü akademilerinden birinde kanıtlaması gerekiyor.