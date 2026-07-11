ABD uzay ve savunma için dayanıklı mikroçip üretimini yeniden başlatıyor

ABD Savunma Bakanlığı, stratejik öneme sahip teknolojileri geliştirme yolunda yeni bir adım attı. BAE Systems şirketine, radyasyona dayanıklı mikroçip (Radiation-Hardened Microelectronics, RHM) üretimini yeniden başlatması için 16 milyon dolar fon sağlandı. Bu yatırım, uzaydaki ekstrem koşullarda ve karmaşık askeri sistemlerde kesintisiz çalışabilen yarı iletkenlerin tedarik edilmesini amaçlıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, finansman Defense Production Act Title III programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu programın temel amacı, ülke içinde stratejik öneme sahip teknolojileri korumak ve üretim zincirini dış etkenlerden muhafaza etmektir. Radyasyona dayanıklı çipler, sıradan yarı iletkenlerin arızalandığı ortamlarda, örneğin açık uzayda veya füze sistemlerinde hayati bir öneme sahiptir.

RH45 platformu: Güvenilir ve tasarruflu çözüm

Proje kapsamında ana odak, RH45 Storefront üretim platformunun yeniden faaliyete geçirilmesi olacak. Bu platform, Radiation Hardened by Design (RHBD) teknolojisine dayanmakta olup 45 nanometre silikon mikroçip (silicon-on-insulator, SOI) üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Bu teknoloji, çiplerin radyasyon etkisi altında bile işlevselliğini kaybetmemesini sağlar.

Pentagon uzmanlarına göre, mevcut platformu korumak ve güncellemek ekonomik açıdan oldukça verimlidir. Bu durum, devlet kurumlarına ve savunma yüklenicilerine, yeni mimarileri sıfırdan tasarlamak yerine halihazırda sertifikalı ve test edilmiş çözümleri kullanma imkanı tanır. Sonuç olarak, yeni uzay araçları ve savunma sistemlerinin oluşturulma süreci önemli ölçüde hızlanır.

Stratejik bağımsızlık ve güvenlik

Günümüzde yarı iletken tedarik zincirindeki istikrarsızlık küresel bir sorun haline gelmiştir. ABD, bu yatırım aracılığıyla kendi iç üretim tabanını güçlendirmeyi ve kritik bileşenler konusunda yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Bu, özellikle ulusal güvenlik ile ilgili yüksek teknolojili cihazlar için son derece önemlidir.

Yeni üretim hattı devreye girdiğinde ABD, sadece kendi uzay programlarını değil, aynı zamanda modern füze savunma sistemlerini de en güvenilir elektroniklerle donatma imkanına sahip olacak. 45-nm teknolojisi modern akıllı telefonlardaki çiplerden geride kalsa da, uzay ve askeri alanda temel vurgu hıza değil, "ölümsüz" dayanıklılığa yapılmaktadır.

Sonuç olarak, BAE Systems ile yapılan bu iş birliği projesinin, ABD'nin teknolojik egemenliğini sağlama yolunda önemli bir halka olduğunu söyleyebiliriz. Sertifikalı bir tabanın varlığı, gelecekte karmaşık sistemlerin geliştirme maliyetlerini düşürerek Amerikan uzay endüstrisinin rekabet gücünü artırmaya hizmet edecektir.