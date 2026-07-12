3D Baskıda Devrim: Mikrosistemler artık saniyeler içinde bütünleşik olarak basılıyor

·28·Teknoloji
3D Baskıda Devrim: Mikrosistemler artık saniyeler içinde bütünleşik olarak basılıyor

Utah Üniversitesi araştırmacıları, 3D baskı teknolojisinde büyük bir çığır açmayı başardı. Geliştirdikleri yeni yöntem, mikroskobik düzeydeki karmaşık detayları tek bir lazer darbesiyle sadece 20 saniyede basmaya olanak tanıyor. Bu keşfin, geleneksel katmanlı baskı yöntemlerini geride bırakarak mikrosistemlerin üretim hızını ve kalitesini kökten iyileştirmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sıradan 3D yazıcılar nesneyi katman katman, aşağıdan yukarıya doğru oluşturur. Ancak ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni sistem tüm yapıyı aynı anda yaratıyor. Bu yaklaşım sadece zamandan tasarruf sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ürünün dayanıklılığını da artırıyor. Katmanlar arasındaki bağlantılar genellikle 3D parçaların en zayıf noktası olarak kabul edildiğinden, yeni yöntemde parça bütünleşik bir yapıda ortaya çıkıyor.

Holografik projeksiyonun gücü

Teknolojinin temelinde özel bir nanoyapılı maske yatıyor. Bu maske, lazer ışığını gelecekteki ürünün hacimsel holografik projeksiyonuna dönüştürüyor. Işık, SU-8 olarak adlandırılan ışığa duyarlı malzemeden geçtiğinde, polimer içindeki gerekli noktalara aynı anda etki ederek anında üç boyutlu yapıyı oluşturuyor.

Bu çalışma, mikroçip üretiminde kullanılan fotolitografi prensiplerine dayanıyor. Farkı ise, yarı iletken endüstrisinde bu yöntem sadece düz görüntüler oluşturmak için kullanılırken, bilim insanlarının bunu hacimsel nesneler üretmek için uyarlamış olmalarıdır. Sistemin temel unsuru olan lenssiz yapı, ışığın polimer içinde dağılmasını telafi ediyor ve enerjiyi tam olarak belirlenmiş noktalara yönlendiriyor.

Pratik uygulama ve gelecek perspektifleri

Yapılan deneyler sırasında araştırmacılar, çapı sadece 6 mikrometre olan bir mikro tüp dizisi hazırlamayı başardılar. İlginç olan, bu tüplerin uzunluğu çaplarının 120 katı olmasına rağmen yüksek mekanik dayanıklılıklarını korumuş olmalarıdır. Testler sonucunda bu mikro kanalların kılcal damar etkisiyle sıvıyı hareket ettirebildiği kanıtlandı.

Yeni teknoloji aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılabilir:

  • Mikroakışkan cihazlar ve laboratuvar sistemleri;
  • Mikroelektronik bileşenleri;
  • Yüksek hassasiyetli optik sistemler;
  • Tıp için mikroskobik sensörler.

Şimdilik yöntemin kendine has sınırlamaları var; mevcut versiyonda iki uzamsal boyutu tam olarak kontrol etmek mümkün olsa da nihai ürün yine de hacimsel bir şekle sahip oluyor. Bilim insanları ekibi şu anda baskı hızı ve hassasiyetinden ödün vermeden, tam üç boyutlu kontrole sahip geliştirilmiş bir model üzerinde çalışıyor. Bu keşfin gelecekte mikrosistemlerin seri üretiminde temel bir dayanak olması bekleniyor.

3D-ПринтерТехнологияLazerМикроэлектроникаИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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