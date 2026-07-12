Elon Musk ve Sam Altman arasında yeni gerilim: Apple teknolojileri çalındı mı

·4·Teknoloji
Elon Musk ve Sam Altman arasında yeni gerilim: Apple teknolojileri çalındı mı

Dünya teknoloji devleri arasındaki rekabet yeni bir boyuta taşındı. Elon Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasındaki uzun süreli gerilim, Apple tarafından açılan dava ile yeniden alevlendi. Bu kez konu sadece AI değil, aynı zamanda endüstriyel casusluk ve uzaydaki veri merkezleri. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. Durum, Apple'ın OpenAI'a karşı hukuki süreç başlatmasıyla tırmandı. İddiaya göre OpenAI, Apple'ın ticari sırlarını, elektronik bileşen şemalarını ve gelecekteki cihazların mimarisini yasa dışı yollarla kullandı. En çarpıcı iddia ise, Apple'ın 400'den fazla eski çalışanının OpenAI'a geçtiği ve tasarım eski başkan yardımcısı Tan Tan'ın, adaylardan mülakata gelirken Apple bileşenlerini getirmelerini istediği yönünde.

Musk'ın sert suçlamaları ve "dolandırıcılık" seviyesi

Bu haberlere tepki gösteren Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) hesabında Sam Altman'ın "dolandırıcılığı tamamen yeni bir seviyeye taşıdığını" belirtti. Musk'a göre OpenAI, sadece başlangıçtaki kâr amacı gütmeyen hedeflerinden vazgeçmekle kalmadı, aynı zamanda diğer şirketlerin fikri mülkiyetlerini ele geçirerek zenginleşiyor.

Sam Altman da sessiz kalmadı ve Musk'ın SpaceX projesi kapsamındaki yörünge veri merkezleri kurma planıyla alay etti. Altman, Musk'ı yatırımcılara gerçekleşmesi zor olan "kısa vadeli uzay veri merkezleri" fikrini satmakla suçladı. Buna yanıt olarak Musk, SpaceX'in gelecek yıl bu cihazları fırlatmaya başlayacağını belirterek Altman'a, "Belki denetçilerin izin verirse gelip görürsün" şeklinde iğneleyici bir cevap verdi.

Starmind projesi ve uzaydaki işlem gücü

ixbt.com verilerine göre SpaceX, Starmind projesinin temeli olan AI1 uydusunu tanıttı. Bu cihazların teknik kapasiteleri oldukça dikkat çekici:

Her bir cihaz 150 kW'a kadar işlem gücü sağlıyor;
  • AI görevleri için özel bir merkezi modül ile donatıldı;
  • Sıvı soğutma sistemi ve mikrometeorit korumasına sahip;
  • Geniş güneş panelleri aracılığıyla enerji ihtiyacını karşılıyor.
  • Bu uyduların üretiminin Teksas'taki Gigasat tesisinde yapılması planlanıyor. Proje, uzayda bağımsız bir AI altyapısı oluşturma yolunda dev bir adım olarak görülüyor.

Hatırlatmak gerekirse, Musk ve Altman arasındaki gerilim 2018 yılında başladı. O dönemde OpenAI'ın kurucularından olan Musk, şirket üzerinde kontrol sağlamak istemiş ancak reddedilince projeden ayrılmıştı. Daha sonra OpenAI'ın ticari modele geçmesi Musk'ın tepkisini çekmiş ve birçok kez dava açmıştı. Mevcut durum, iki milyarder arasındaki uzlaşmaz mücadelenin daha uzun süre devam edeceğini gösteriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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