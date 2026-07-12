Ucuz ve güvenilir: Nokia 102 4G (2026) görüntülendi

·38·Teknoloji
Ucuz ve güvenilir: Nokia 102 4G (2026) görüntülendi

HMD Global şirketinin marka stratejisini değiştirdiği bir dönemde, efsanevi Nokia markası altındaki tuşlu telefonlar pazarı terk etmeye niyetli değil. 2026 yılında satışa çıkması beklenen Nokia 102 4G modelinin ilk görselleri ve teknik özellikleri internete sızdı. Cihazın uygun fiyatı ve klasik tasarımıyla öne çıkması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İnsayder SmashX_60 tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni Nokia 102 4G modeli öncelikle Çin pazarı için tasarlandı. En dikkat çekici nokta ise cihazın HMD değil, doğrudan Nokia markası altında piyasaya sürülecek olması. Bu durum, markanın sadık hayranları için klasik logo ve tanıdık yazı tiplerinin geri dönüşü anlamına geliyor. Cihazın tahmini fiyatının 159 yuan'ı (yaklaşık 20 ABD doları) aşmayacağı belirtiliyor.

Tasarım ve dış görünüşteki değişiklikler

2025 model HMD 102 4G ile karşılaştırıldığında, yeni cihaz önemli ölçüde yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Üretici, orta tuştaki gereksiz "AI" yazısından vazgeçerek minimalist bir görünüme odaklanmış. Telefonun iki farklı canlı renkte — koyu mavi ve turuncu gövdelerle sunulması bekleniyor.

Teknik açıdan Nokia 102 4G, sadelik ve dayanıklılık ilkelerine sadık kalıyor. Cihazın aşağıdaki özelliklere sahip olması bekleniyor:

  • 1,8 inç renkli ekran;
  • 0,3 megapiksel ana kamera;
  • 64 MB RAM ve 128 MB dahili depolama;
  • 1200 mAh kapasiteli batarya;
  • Bluetooth 5.0 ve 3,5 mm ses girişi.
Ayrıca telefon gövdesi, IP52 standardı uyarınca toza ve su sıçramalarına karşı korumalıdır. Bu tür özellikler, cihazı ikincil bir iletişim aracı veya yaşlılar için uygun bir seçenek haline getiriyor. ixbt.com yayını, bu modelin resmi tanıtım tarihinin henüz açıklanmadığını belirtiyor.

Özbekistan pazarında da Nokia tuşlu telefonlar hala konumunu koruyor. Uygun fiyat ve uzun ömürlü batarya nedeniyle, bu tür modeller genellikle iş telefonu veya iletişim kalitesinin düşük olduğu bölgelerde güvenilir bir araç olarak satın alınıyor. 20 dolarlık yeni modelin ortaya çıkması, bu segmentteki rekabeti kesinlikle daha da artıracaktır.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce insayder SmashX_60, HMD şirketinin efsanevi Asha serisi akıllı telefonları yeniden canlandırmayı planladığını bildirmişti. Ancak, Asha modellerinin Nokia değil, HMD markası altında satışa sunulması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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