Efsanevi Asha geri dönüyor: HMD, yeni bütçe dostu akıllı telefonunu tanıtıyor

Mobil teknoloji dünyasında sağlamlığı ve sadeliğiyle ün kazanan Nokia Asha serisi, yeni bir görünümle pazara geri dönüyor. HMD Global, kendi markası altında üretilen yeni cihazlardan biri olan HMD Asha 305 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu cihaz, geçmişin ünlü ismini modern teknolojilerle birleştirerek en uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinde yer almayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

iXBT.com'un SmashX_60 adlı içeriden edindiği bilgilere göre, yeni HMD Asha 305'in son derece uygun fiyatıyla birçok kişinin dikkatini çekmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, Tayland pazarında bu cihazın fiyatı yaklaşık 75 ABD doları (2390 baht) civarında olacak. Bu durum, cihazı sadece Güneydoğu Asya için değil, aynı zamanda gelişmekte olan pazarlar için de cazip bir seçenek haline getirebilir.

Teknik özellikler ve tasarım yaklaşımı

Akıllı telefonun dış görünümü modern trendleri yansıtıyor. Cihazın arka panel tasarımı, Apple'ın iPhone modellerini anımsatan bir kamera bloğuna sahip olsa da, iç donanımı oldukça mütevazı. HMD Asha 305 modeli, 5 inçlik 854 × 480 piksel çözünürlüğünde bir ekranla donatılmıştır. Kasa boyutları 147 × 71,5 × 10,2 mm olup, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacaktır.

Cihazın donanım özellikleri şunları içerir:

İşlemci: Unisoc SC9832E çipi;

Unisoc SC9832E çipi; Bellek: 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama;

3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama; Batarya: 2500 mAh kapasiteli batarya;

2500 mAh kapasiteli batarya; İşletim sistemi: Android 14 Go sürümü.

Kamera konusunda üretici minimalizmi tercih ediyor. Arka panelde birden fazla sensör için yer ayrılmış gibi görünse de, pratikte akıllı telefon 5 megapiksellik tek bir ana kamera ile sınırlı kalıyor. Ön panelde ise 2 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Android 14 Go sisteminin kullanılması, daha zayıf teknik özelliklere rağmen akıllı telefonun kararlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Pazardaki yeri ve beklentiler

HMD, son zamanlarda retro modellere ve klasik isimleri yeniden canlandırma stratejisine büyük önem veriyor. Şirket daha önce HMD Icon Flip 1 gibi tuşlu telefonlar hakkında bilgi vermişti. Asha serisinin dönüşü, markanın sadık hayranları için özel bir hediye olmasının yanı sıra, ikincil bir iletişim aracı veya çocuklar için ilk akıllı telefon olarak da satın alınabilir.

Ayrıca HMD'nin sadece bütçe dostu modellerle sınırlı kalmak istemediğini de belirtmek gerekir. İçeriden gelen bilgilere göre şirket, şu anda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcili ve 5000 mAh bataryalı çok daha güçlü bir Skyline 2 akıllı telefonu üzerinde de çalışıyor. Ancak, düşük fiyatıyla kitle segmentinde büyük ilgi uyandırması beklenen model tam olarak Asha 305'tir.