Küresel pazarda Wi-Fi router talebi düşmeye devam ediyor

·3·Teknoloji
Küresel pazarda Wi-Fi router talebi düşmeye devam ediyor

Son yıllarda küresel pazarda tüketicilere yönelik Wi-Fi router satışlarında önemli bir düşüş gözlemleniyor. Analitik ajans Counterpoint'in verilerine göre, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla cihaz sevkiyat hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 oranında azaldı. Bu eğilim, teknoloji pazarında birkaç yıldır devam eden durgunluğun bir sonraki aşamasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, router satışlarının zirve noktasının COVID-19 pandemisinin zirve yaptığı 2021 yılına denk geldiğini belirtiyor. O dönemde uzaktan çalışma ve çevrim içi eğitime geçiş nedeniyle ev internetine olan talep keskin bir şekilde artmıştı. Ancak 2021'deki rekor seviyelerle karşılaştırıldığında, günümüzde satış hacmi yaklaşık yüzde 34 oranında düşmüş durumda.

Pazar liderleri ve marka payları

Pazardaki genel düşüşe rağmen, bazı şirketler konumlarını güçlü bir şekilde korumaya devam ediyor. TP-Link, yüzde 20'lik pazar payı ile küresel pazarda açık ara lider konumda. Onu yüzde 12'lik pay ile Çinli Xiaomi markası takip ediyor. Ayrıca ilk beş içerisinde Netgear, Google ve Asus gibi teknoloji devleri yer alıyor.

İlginç bir şekilde, genel pazar daralırken Asus, satış hacmini yıl boyunca yüzde 3,8 oranında artırmayı başardı. Bu durum, markanın oyun cihazlarına ve üst segment routerlara odaklanmasıyla açıklanıyor. Özbekistan pazarında da bu markaların neredeyse tamamı resmi ve gayriresmi mağazalarda geniş bir şekilde sunulmaktadır.

Yeni trendler: Mesh sistemleri ve oyuncular için çözümler

Analistler, pazarın belirli segmentlerinde büyüme olduğunu kaydediyor. Özellikle Mesh sistemlerine olan talep artıyor. Bu sistemler, geniş alanlı evlerde internet kapsama alanını genişletme imkanı sağlıyor. Günümüzde evlerdeki akıllı cihaz sayısının artmasıyla birlikte tüketiciler, tüm ev genelinde istikrarlı bağlantı sağlayan çözümleri tercih ediyor.

Ayrıca oyun endüstrisinin gelişimiyle birlikte, özel oyunculara yönelik, yüksek hız ve minimum gecikme (ping) ile çalışan routerların satışları da artmaya devam ediyor. Bu tür cihazlar sıradan kullanıcılar için pahalı olsa da, profesyonel oyuncular ve yayıncılar arasında popülerlik kazanıyor.

Özetle, Wi-Fi router pazarı pandemi dönemindeki "altın çağını" geride bıraktı. Artık üreticiler niceliğe değil, kaliteye ve yeni teknolojilere (örneğin Wi-Fi 7 standardı ve Mesh sistemleri) odaklanarak gelirlerini korumaya çalışıyorlar. Bu durum, gelecekte basit routerların yerini daha karmaşık ve akıllı ağ sistemlerinin alacağını gösteriyor.

ТехнологияWi-FiRouterTP-LinkXiaomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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