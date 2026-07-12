Jude Bellingham'ın sakatlığı: İngiltere Milli Takımı yıldızının durumu endişe yaratıyor

İngiltere Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Jude Bellingham, bir kez daha sakatlık sorunuyla gündeme geldi. Dünya Kupası çeyrek finali kapsamındaki Norveç maçında, futbolcunun sol omzunu tutarak acı çektiğini gösteren görüntüler yayıldı. Bu durum sadece taraftarları değil, milli takım teknik heyetini de ciddi şekilde endişelendirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan yoğun karşılaşma sırasında, 23 yaşındaki yıldızın rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yüzündeki acı ifadesiyle omzunu tuttuğu kameralara yansıdı. Dikkat çekici olan nokta, Bellingham'ın bu sorunu gidermek için daha önce cerrahi müdahale geçirmiş olmasıydı; ancak Norveç maçı, tamamen iyileşmemiş olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.

Sağlık ekibinin kontrolü ve orta saha oyuncusunun endişesi

Karşılaşmanın 30. dakikasındaki su molasında, teknik direktör Thomas Tuchel taktiksel talimatlar verirken, Bellingham takım fizyoterapistiyle uzun bir görüşme yaptı. Goal.com'un haberine göre, oyuncu özellikle omuz eklemindeki rahatsızlıktan şikayet etti. Ayrıca maç sonu röportajı sırasında da futbolcunun sürekli omzuna dokunarak acısını gizleyemediği görüldü.

Jude Bellingham geçmişte bu sakatlığın sadece fiziksel değil, psikolojik etkileri hakkında da açıkça konuşmuştu. Kendi ifadelerine göre, omzunun tekrar sakatlanma korkusu, en üst seviyede performans sergilemesine engel oluyordu. Futbolcu ameliyat öncesinde, "Omuz sakatlığı tüm vücudumu etkiledi. Eğer düşersem eklemin tekrar çıkacağını düşünerek tam gücümle oynayamıyordum" demişti.

İngiltere Milli Takımı için Bellingham'ın sağlığı büyük önem taşıyor. İstatistiklere göre, futbolcunun milli takım formasıyla attığı 12 golün 9'u büyük turnuvalarda geldi. Bu nedenle Thomas Tuchel, onu takımın en kritik anlardaki ana silahı olarak görüyor. Şu anda sağlık ekibi, futbolcuyu bir sonraki belirleyici maça hazırlamak için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Sıradaki rakip: Arjantin

İngiltere Milli Takımı'nı daha zorlu bir sınav bekliyor. Yarı final biletini alan "Üç Aslan", şimdi Atlanta'ya gidiyor. Orada rakipleri Lionel Messi liderliğindeki Arjantin Milli Takımı olacak. Bellingham'ın 39 yaşındaki efsanevi Messi ile oynanacak maçta sahaya çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor.

Eğer Bellingham bu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarsa, bu İngiltere için telafisi imkansız bir kayıp olabilir. Real Madrid kulübü de yıldızının durumunu yakından takip ediyor, çünkü kulüp sezonun geri kalanında liderinden mahrum kalmak istemiyor. Önümüzdeki saatlerde yapılacak detaylı tıbbi kontroller, futbolcunun yarı finalde oynayıp oynamayacağına açıklık getirecek.