Alejandro Garnacho Chelsea antrenmanına katılmadı: 40 milyon sterlinlik transfer fiyasko mu oldu

Londra kulübü Chelsea, yeni sezon öncesi tesislerinde çalışmalara başladı ancak takımın ses getiren transferlerinden biri olan Alejandro Garnacho antrenmanlarda yer almadı. Arjantinli kanat oyuncusu, Stamford Bridge'e gelişinin üzerinden sadece bir yıl geçmiş olmasına rağmen yaz transfer döneminde kulüpten tamamen ayrılma hazırlığında. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Kulübün yeni teknik direktörü Xabi Alonso, perşembe günü Cobham tesislerinde resmen göreve başladı. Ancak The Athletic'in haberine göre, 22 yaşındaki futbolcuya ana takımla antrenmanlara çıkmama izni verildi. Bu kararın, futbolcunun başka bir kulübe transferi için görüşmeler yürütmesiyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Chelsea yönetimi hücum hattını kökten yenilemeyi planlarken, Alejandro Garnacho takımın gelecek planlarının dışında kalıyor. Futbolcunun 25 Temmuz'da başlayacak Avustralya sezon öncesi kampına da katılmayacağı neredeyse kesinleşti.

Hayal kırıklığına dönüşen transfer

Alejandro Garnacho, geçtiğimiz yıl Manchester United'dan 40 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti. Kendisinden büyük beklentiler duyulup yedi yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalanmasına rağmen, Arjantinli futbolcu Londra kulübünde beklenen performansı sergileyemedi. Geçen sezon boyunca İngiltere Premier League'de sadece 14 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

İstatistiksel veriler de futbolcunun bonservis bedeliyle örtüşmedi. Tüm kulvarlarda 8 gol atmasına rağmen, ligdeki 24 karşılaşmada sadece bir kez fileleri havalandırabildi. Bu düşük verimlilik ve diğer pahalı yabancı oyuncularla girdiği rekabette geri kalması, yedek kulübesine hapsolmasına neden oldu.

Kulübün finansal beklentileri

Chelsea yönetimi futbolcuyu kolayca bırakmak niyetinde değil. Zamanında yapılan yatırımın büyük bir kısmını geri almayı hedefliyorlar. Haberlere göre kulüp, Alejandro Garnacho için 50 milyon avro (yaklaşık 42,5 milyon sterlin) bonservis bedeli belirledi. Bu rakam, "Maviler"in bu transferden az da olsa kâr etmesini sağlayacak.

Şu anda futbolcu, kendisine düzenli oyun süresi garanti edecek yeni bir takım arıyor. Menajerleri birçok Avrupa kulübüyle temasa geçti. Chelsea ise sadece bonservisiyle satış tekliflerini değerlendireceğini, kiralama seçeneğinin gündemde olmadığını vurguladı.

Bu durum, Chelsea kadrosundaki kapsamlı değişikliklerin bir parçası. Xabi Alonso yönetimindeki yeni projede sadece kendini kanıtlayabilen ve takım oyununa uyum sağlayan oyuncuların kalması bekleniyor. Alejandro Garnacho'nun geleceği ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.