Dizel alternatifi teknoloji: Çin'de 600 beygir gücünde hidrojen motoru geliştirildi

Çinli Weichai Power şirketi, ağır vasıtalar için tasarlanmış, dünyanın ilk China VI çevre standardına uygun WP15 hidrojenli içten yanmalı motorunu resmen sertifikalandırdı. Bu gelişmenin, geleneksel dizel ünitelerine çevre dostu ve verimli bir alternatif olması bekleniyor. Yeni teknoloji, sadece zararlı emisyonları azaltmayı değil, aynı zamanda nakliye sektöründe hidrojen enerjisinin kullanımını yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

WP15 ünitesi, 14,6 litre hacminde devasa bir güç ünitesi olup 600 beygir gücü ve 2800 N·m maksimum tork sağlamaktadır. Çin Otomotiv Araştırma Merkezi (CATARC) tarafından yapılan testlerde motorun termal verimliliği (FIK) yüzde 46,8 olarak ölçüldü. Bu değer, modern yüksek verimli dizel motorlara oldukça yakın olup hidrojenli içten yanmalı motorlar arasında en yüksek sonuçlardan biri olarak kabul ediliyor.

Doğrudan enjeksiyon sistemi ve teknik avantajlar

Yeni motorun temel teknik özelliği, hidrojeni silindirlere doğrudan püskürten enjeksiyon sistemidir. Yakıtın giriş kanalından değil, doğrudan silindir içine verilmesi yanma sürecinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu durum, hidrojen motorlarının en büyük sorunlarından biri olan erken ateşleme ve geri tepme riskini ortadan kaldırır. Ayrıca bu teknoloji, fakir karışımlı yakıtların kullanımına ve enerji kayıplarının azaltılmasına yardımcı olur.

Weichai mühendisleri, WP15 modelini tasarlarken mevcut dizel teknolojileriyle maksimum uyumluluğa odaklandılar. Verilere göre, yeni motorun bileşenlerinin yüzde 90'ından fazlası şirketin geleneksel dizel üniteleriyle aynıdır. Bu durum, ağır vasıtaların hidrojene geçişinde konstrüksiyonda minimal değişiklik yapılmasını ve üretim maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlar.

Bir diğer önemli nokta ise WP15'in yakıt kalitesine karşı aşırı talepkar olmamasıdır. Hidrojen yakıt hücrelerinden (fuel cells) farklı olarak, bu motor farklı saflık derecelerine sahip hidrojenle bile kararlı bir şekilde çalışabilmektedir. Bu da hidrojen depolama ve yakıt ikmal altyapısının oluşturulması sürecini oldukça basitleştirir, çünkü yakıtın ideal seviyede saflaştırılması için ek maliyet gerekmez.

Kullanım alanları ve beklentiler

Weichai Power, bu motoru ağırlıklı olarak endüstriyel ve ağır nakliye sektörlerinde kullanmayı planlıyor. Uzmanlara göre WP15, aşağıdaki alanlarda verimli bir şekilde kullanılabilir:

Otoyollarda hareket eden ağır yük kamyonları;

Maden sahalarında çalışan damperli kamyonlar;

Liman ekipmanları ve metalurji taşımacılığı;

Büyük hidrojen jeneratör üniteleri.

Belirtmek gerekir ki, hidrojenli içten yanmalı motoru hidrojen yakıt hücreleri ile karıştırmamak gerekir. WP15 modelinde hidrojen, normal yakıt gibi silindirlerde yanarak doğrudan mekanik enerji üretir. Yakıt hücrelerinde ise hidrojen, elektrokimyasal reaksiyon yoluyla elektrik motoru için elektrik enerjisi üretir. Şirket şu anda bu motoru seri üretime hazırlıyor.