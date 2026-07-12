Jude Bellingham İngiltere'yi 2026 Dünya Kupası yarı finaline taşıdı: Sırada Arjantin var

·29·Spor
Jude Bellingham İngiltere'yi 2026 Dünya Kupası yarı finaline taşıdı: Sırada Arjantin var

İngiltere milli takımının genç yıldızı Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'e karşı oynanan zorlu mücadelede gerçek bir kahramanlık sergiledi. Real Madridli orta saha oyuncusunun attığı iki gol, İngilizlere 2-1'lik galibiyeti getirdi ve takımı turnuvada yarı finale taşıdı. Şimdi futbol dünyası, Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile İngiltere arasındaki kıran kırana geçecek karşılaşmayı bekliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın ardından Bellingham, Instagram hesabında popüler "Ted Lasso" dizisindeki motivasyon ruhunu anımsatan bir paylaşım yaptı. "Bir gün daha savaşmak için yaşıyoruz. Sırada yarı final var. İnanın!" (Believe!) yazdı. Bu sözler İngiliz taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı ve takımın şampiyonluk inancını daha da pekiştirdi.

Thomas Tuchel'in eleştirisi ve takım ruhu

Galibiyete rağmen, İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, öğrencilerinin oyunundan tam anlamıyla memnun kalmadı. Teknik adam, takımın iradesini ve çalışkanlığını takdir etse de teknik açıdan gelişmeleri gerektiğini vurguladı. Tuchel'e göre takım daha kaliteli bir futbol sergileyebilir ve yarı final öncesinde hataların düzeltilmesi şart.

Bellingham ise hocasının eleştirel yorumlarına karşı oldukça sakin bir tavır sergiledi. 21 yaşındaki futbolcu, "Sahada hareket etmek çok zor, bu büyük bir emek istiyor. Tüm oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Takım arkadaşlarımın gösterdiği metaneti ve çabayı takdir ediyorum" dedi.

İki yıldıza bağımlılık sorunu

İstatistiklere göre, İngiltere milli takımı mevcut turnuvada iki ana yıldızı Jude Bellingham ve kaptan Harry Kane'in yeteneklerine aşırı bağımlı durumda. Goal.com'un haberine göre, takımın Dünya Kupası'ndaki 13 golünün 12'si bu iki oyuncu tarafından kaydedildi. Bu durum, takımın hücum mekanizmasında bazı eksiklikler olduğunu gösteriyor.

Thomas Tuchel de bu durumu kabul etti: "Hücumda diğer oyuncuları da uygun pozisyonlara getirmeliyiz. Elbette Bellingham ve Harry Kane, kritik anlarda sorumluluk almayı seven üst düzey oyuncular. Onların uyumlu iş birliği bizim için büyük bir avantaj, ancak takım oyununu çeşitlendirmemiz gerekiyor."

İngiltere milli takımını artık Dünya Kupası yolunda en ciddi sınav bekliyor. Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile oynanacak yarı final maçı, sadece iki kıta devinin mücadelesi değil, aynı zamanda Bellingham ve Messi gibi farklı nesillerin temsilcilerinin düellosu olarak da tarihe geçmeye aday.

ЖЧ-2026АнглияЖуде БеллингэмАргентинаFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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