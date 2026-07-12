Kylian Mbappe sakatlığını atlattı: Fransa kaptanı İspanya karşısında sahada

Fransa Milli Takımı ve dünya genelindeki futbolseverler rahat bir nefes alabilir. Takım kaptanı Kylian Mbappe'nin Dünya Kupası yarı finali öncesinde ciddi bir sakatlığı olmadığı anlaşıldı. Real Madridli forvetin, Fas ile oynanan çeyrek final maçında ayak bileğinden sakatlanıp sahayı erken terk etmesinin ardından sonraki maçlarda forma giyip giyemeyeceği soru işaretiydi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Ancak Fransa kampından gelen son görüntüler endişelenecek bir durum olmadığını gösteriyor. Goal.com'un haberine göre, 27 yaşındaki forvet takım otelinde efsanevi Thierry Henry, Michael Olise ve Jean-Philippe Mateta ile şakalaşarak oldukça neşeli vakit geçiriyor. Hareketlerinde ayak bileğindeki rahatsızlıktan eser kalmadığı gözlemlendi.

Didier Deschamps ve takım için büyük müjde

Kaptanın sahalara dönüşü teknik direktör Didier Deschamps için büyük bir avantaj. Fas maçının 77. dakikasında Mbappe oyundan alındığında, ayağına buz tedavisi uygulanması birçok kişiyi endişelendirmişti. O dönemde teknik direktör Kylian'ın ayak bileğinde hafif bir ağrı olduğunu doğrulamış, ancak Forbes'un haberine göre futbolcunun kendisi Dallas'taki yarı finale tamamen hazır olduğunu belirtmişti.

Kylian Mbappe turnuvada fenomenal bir oyun sergiliyor. Kariyeri boyunca Dünya Kupalarındaki gol sayısını 20'ye çıkardı. Ayrıca Fransa Milli Takımı tarihinde 100 gole doğrudan katkı sağlayan (64 gol ve 36 asist) ilk futbolcu oldu. Şu anda 8 golle "Altın Ayakkabı" yarışında Lionel Messi ile aynı istatistiği paylaşıyor.

Thierry Henry'den özel ziyaret ve uyarı

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, çeyrek final galibiyetinin ardından soyunma odasına girerek oyuncuları tebrik etti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, takımın moralini yüksek bulduğunu ancak onları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Henry, "Böylesine bir tutku görmek çok güzel ama henüz sadece yarı finaldeyiz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Fransa Milli Takımı, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkmayı hedefliyor. Salı günü İspanya ile oynanacak maçın turnuvanın en çekişmeli karşılaşmalarından biri olması bekleniyor. Mbappe'nin sağlıklı olması ve sahalara dönmesi, "Horozlar"ın final yolunu daha da aydınlatıyor.