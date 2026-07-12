Lamine Yamal'ın sevgilisi ondan Dünya Kupası finaline çıkmasını istedi

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak için beklenmedik ama oldukça güçlü bir motivasyona sahip oldu. Futbolcunun sevgilisi Ines Garcia, sosyal medya üzerinden özel bir çağrıda bulunarak Yamal'dan ne pahasına olursa olsun turnuva finaline ulaşmasını istedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu ilginç talebin nedeni sadece spora olan ilgi değil, aynı zamanda müzik zevkiyle de bağlantılı. FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre, Dünya Kupası finali öncesinde düzenlenecek büyük şovda dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın sahne alması bekleniyor. Goal.com'un haberine göre, Ines Garcia bu şarkıcının sıkı bir hayranı.

Sevillalı blog yazarı, sosyal medya hesabından Lamine Yamal'a hitaben: "Sevgilim, finale çıkmak için ne gerekiyorsa yap. Beni duyuyor musun? Ne olursa olsun!" şeklinde esprili ama kararlı bir mesaj paylaştı. Bu çağrı, kısa sürede taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

Super Bowl tarzında yeni format

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalini New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu yılki final, geleneksel törenlerden farklı olarak, Amerika'nın ünlü Super Bowl devre arası şovlarına benzer 11 dakikalık büyük bir müzikal programı içerecek.

Organizasyonun amacı, futbol ve popüler kültürü birleştirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmak. Justin Bieber gibi yıldızların dahil edilmesi, turnuvanın prestijini artırırken sadece futbolseverlerin değil, müzik tutkunlarının da dikkatini çekiyor.

Yıldız kadro ve beklenen şov

Final gecesinde sadece Justin Bieber değil, birçok dünya yıldızının da sahne alacağı doğrulandı. Şov programında yer alacak isimler şunlar:

Shakira — futbol turnuvalarının daimi eşlikçisi;

Madonna — pop müziğin kraliçesi;

BTS — Güney Kore'nin ünlü K-pop grubu;

Burna Boy — Afrika'nın yıldızı;

Chris Martin (Coldplay) ve Gustavo Dudamel.

Lamine Yamal ve İspanya Milli Takımı şu anda yarı finalin eşiğinde. Eğer "La Roja" başarılı yürüyüşünü sürdürürse, Yamal sadece Dünya Kupası için mücadele etmekle kalmayacak, aynı zamanda sevgilisinin hayalini gerçekleştirme şansına da sahip olacak. Bu tür kişisel motivasyonlar, genellikle genç futbolcuların sahada daha parlak bir performans sergilemesine yardımcı olur.