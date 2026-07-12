Lamine Yamal'ın sevgilisi ondan Dünya Kupası finaline çıkmasını istedi

·64·Spor
Lamine Yamal'ın sevgilisi ondan Dünya Kupası finaline çıkmasını istedi

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak için beklenmedik ama oldukça güçlü bir motivasyona sahip oldu. Futbolcunun sevgilisi Ines Garcia, sosyal medya üzerinden özel bir çağrıda bulunarak Yamal'dan ne pahasına olursa olsun turnuva finaline ulaşmasını istedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu ilginç talebin nedeni sadece spora olan ilgi değil, aynı zamanda müzik zevkiyle de bağlantılı. FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre, Dünya Kupası finali öncesinde düzenlenecek büyük şovda dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın sahne alması bekleniyor. Goal.com'un haberine göre, Ines Garcia bu şarkıcının sıkı bir hayranı.

Sevillalı blog yazarı, sosyal medya hesabından Lamine Yamal'a hitaben: "Sevgilim, finale çıkmak için ne gerekiyorsa yap. Beni duyuyor musun? Ne olursa olsun!" şeklinde esprili ama kararlı bir mesaj paylaştı. Bu çağrı, kısa sürede taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

Super Bowl tarzında yeni format

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalini New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu yılki final, geleneksel törenlerden farklı olarak, Amerika'nın ünlü Super Bowl devre arası şovlarına benzer 11 dakikalık büyük bir müzikal programı içerecek.

Organizasyonun amacı, futbol ve popüler kültürü birleştirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmak. Justin Bieber gibi yıldızların dahil edilmesi, turnuvanın prestijini artırırken sadece futbolseverlerin değil, müzik tutkunlarının da dikkatini çekiyor.

Yıldız kadro ve beklenen şov

Final gecesinde sadece Justin Bieber değil, birçok dünya yıldızının da sahne alacağı doğrulandı. Şov programında yer alacak isimler şunlar:

  • Shakira — futbol turnuvalarının daimi eşlikçisi;
  • Madonna — pop müziğin kraliçesi;
  • BTS — Güney Kore'nin ünlü K-pop grubu;
  • Burna Boy — Afrika'nın yıldızı;
  • Chris Martin (Coldplay) ve Gustavo Dudamel.
Lamine Yamal ve İspanya Milli Takımı şu anda yarı finalin eşiğinde. Eğer "La Roja" başarılı yürüyüşünü sürdürürse, Yamal sadece Dünya Kupası için mücadele etmekle kalmayacak, aynı zamanda sevgilisinin hayalini gerçekleştirme şansına da sahip olacak. Bu tür kişisel motivasyonlar, genellikle genç futbolcuların sahada daha parlak bir performans sergilemesine yardımcı olur.

Lamine YamalИспанияЖахон ЧемпионатиБарселонаJustin Bieber
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Alejandro Garnacho Chelsea antrenmanına katılmadı: 40 milyon sterlinlik transfer fiyasko mu olduAlejandro Garnacho Chelsea antrenmanına katılmadı: 40 milyon sterlinlik transfer fiyasko mu olduBugün, 21:12Lionel Messi kariyerinde ilk kez İngiltere'ye karşı: Dünya Kupası'nda tarihi karşılaşmaLionel Messi kariyerinde ilk kez İngiltere'ye karşı: Dünya Kupası'nda tarihi karşılaşmaBugün, 20:51Jude Bellingham İngiltere'yi 2026 Dünya Kupası yarı finaline taşıdı: Sırada Arjantin varJude Bellingham İngiltere'yi 2026 Dünya Kupası yarı finaline taşıdı: Sırada Arjantin varBugün, 20:36Kylian Mbappe sakatlığını atlattı: Fransa kaptanı İspanya karşısında sahadaKylian Mbappe sakatlığını atlattı: Fransa kaptanı İspanya karşısında sahadaBugün, 18:40Jude Bellingham'ın sakatlığı: İngiltere Milli Takımı yıldızının durumu endişe yaratıyorJude Bellingham'ın sakatlığı: İngiltere Milli Takımı yıldızının durumu endişe yaratıyorBugün, 18:39Messi, 2026 Dünya Kupası'nda kimsenin başaramadığı bir rekora imza attıMessi, 2026 Dünya Kupası'nda kimsenin başaramadığı bir rekora imza attıBugün, 18:04
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı