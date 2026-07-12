Messi, 2026 Dünya Kupası'nda kimsenin başaramadığı bir rekora imza attı

·9·Spor
Messi, 2026 Dünya Kupası'nda kimsenin başaramadığı bir rekora imza attı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda bir başka tarihi başarıya daha imza attı. Squawka'nın verilerine göre, turnuva boyunca en az 20 gol pozisyonu yaratan ilk futbolcu oldu.

39 yaşındaki forvet, sadece gol ve asistleriyle değil, takım arkadaşları için hazırladığı tehlikeli pozisyonlarla da turnuvanın en etkileyici oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

Messi yine tarihe geçti

Kaynağa göre Messi, dünya kupalarında daha önce de 21 gol pozisyonu yaratmıştı.

2026 Dünya Kupası'nda bu baraja tekrar ulaşarak, tek bir dünya kupasında en az 20 tehlikeli pozisyon yaratan tek futbolcu unvanını kazandı.

Bu sonuç, yaşına rağmen Arjantin'in hücum hattındaki ana yaratıcı güç olmaya devam ettiğini gösteriyor.

İsviçre karşısında da asist yaptı

Arjantin, çeyrek finalde İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti.

Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde Arjantinliler iki gol daha buldu.

Messi, bu karşılaşmada yaptığı asistle takımının yarı finale yükselmesine katkıda bulundu.

İngiltere karşısında büyük sınav

Arjantin, yarı finalde 15 Temmuz'da İngiltere milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bu, Messi'nin kariyerinde İngiltere'ye karşı oynayacağı ilk maç olacak. Şimdi asıl soru, yarı finalde de rekor kıran etkisini sürdürüp sürdüremeyeceği?

Lionel MessiArjantinDünya KupasıFutbolRekor
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kane, Norveç galibiyeti sonrası taraftarlara seslendiKane, Norveç galibiyeti sonrası taraftarlara seslendiBugün, 18:00Julián Álvarez'den İngiltere maçı öncesi çarpıcı açıklamalarJulián Álvarez'den İngiltere maçı öncesi çarpıcı açıklamalarBugün, 17:562026 Dünya Kupası'nda tarihi an: FIFA sıralamasındaki ilk dört takım yarı finalde2026 Dünya Kupası'nda tarihi an: FIFA sıralamasındaki ilk dört takım yarı finaldeBugün, 17:55«Tamamen yıkılmış durumdayım»: McGregor, UFC 329'daki mağlubiyeti hakkında konuştu«Tamamen yıkılmış durumdayım»: McGregor, UFC 329'daki mağlubiyeti hakkında konuştuBugün, 17:48Haaland'ın babasından hakeme gönderme, FIFA'dan tartışmalı gole açıklamaHaaland'ın babasından hakeme gönderme, FIFA'dan tartışmalı gole açıklamaBugün, 17:45Zlatan Ibrahimovic'ten Noni Madueke yorumu: "Kablo ondan daha iyi oynadı"Zlatan Ibrahimovic'ten Noni Madueke yorumu: "Kablo ondan daha iyi oynadı"Bugün, 17:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı