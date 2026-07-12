Messi, 2026 Dünya Kupası'nda kimsenin başaramadığı bir rekora imza attı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda bir başka tarihi başarıya daha imza attı. Squawka'nın verilerine göre, turnuva boyunca en az 20 gol pozisyonu yaratan ilk futbolcu oldu.

39 yaşındaki forvet, sadece gol ve asistleriyle değil, takım arkadaşları için hazırladığı tehlikeli pozisyonlarla da turnuvanın en etkileyici oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

Messi yine tarihe geçti

Kaynağa göre Messi, dünya kupalarında daha önce de 21 gol pozisyonu yaratmıştı.

2026 Dünya Kupası'nda bu baraja tekrar ulaşarak, tek bir dünya kupasında en az 20 tehlikeli pozisyon yaratan tek futbolcu unvanını kazandı.

Bu sonuç, yaşına rağmen Arjantin'in hücum hattındaki ana yaratıcı güç olmaya devam ettiğini gösteriyor.

İsviçre karşısında da asist yaptı

Arjantin, çeyrek finalde İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti.

Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde Arjantinliler iki gol daha buldu.

Messi, bu karşılaşmada yaptığı asistle takımının yarı finale yükselmesine katkıda bulundu.

İngiltere karşısında büyük sınav

Arjantin, yarı finalde 15 Temmuz'da İngiltere milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bu, Messi'nin kariyerinde İngiltere'ye karşı oynayacağı ilk maç olacak. Şimdi asıl soru, yarı finalde de rekor kıran etkisini sürdürüp sürdüremeyeceği?