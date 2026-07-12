Lionel Messi kariyerinde ilk kez İngiltere'ye karşı: Dünya Kupası'nda tarihi karşılaşma

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, efsanevi kariyeri boyunca henüz ulaşamadığı az sayıdaki hedeften birine ulaşmanın eşiğinde. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ve İngiltere milli takımları karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma sadece turnuvanın merkez maçı değil, aynı zamanda Messi için uluslararası arenada nadir bir ilk olarak tarihe geçecek. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Çeyrek final aşamasında Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup ederken, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Norveç engelini 2-1 ile geçti. Böylece Atlanta'nın ev sahipliği yapacağı yarı finalde futbol dünyasının iki devi kozlarını paylaşacak. Goal.com'un haberine göre, 39 yaşındaki Messi, uzun kariyeri boyunca daha önce hiç İngiltere milli takımına karşı forma giymedi.

Maradona mirası ve yeni bir meydan okuma

Arjantin ile İngiltere arasındaki rekabet futbol tarihinde özel bir yere sahip. Özellikle 1986 Dünya Kupası'nda Diego Maradona tarafından atılan iki ünlü gol, bu rekabeti efsanevi bir seviyeye taşıdı. Lionel Messi, o olayları canlı izlememiş olsa da, bu tarihin her Arjantinlinin kanında olduğunu vurguladı.

"İngiltere'ye karşı oynamak her zaman özel bir öneme sahiptir çünkü onlar dünyanın en güçlü takımlarından biri. Neredeyse tüm güçlü milli takımlara karşı oynadım, sadece İngiltere hariçti. Bu yüzden bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu maça Dünya Kupası yarı finali olarak bakıyoruz ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız," ifadelerini kullandı Inter Miami yıldızı.

Lionel Messi, mevcut turnuvada harika bir form grafiği sergiliyor. Şu anda 8 golle gol krallığı yarışında Kylian Mbappe ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Dikkat çekici olan ise Messi'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olması; toplam gol sayısı 21'e ulaştı. Grup aşaması ve eleme turlarının ilk bölümlerinde Cezayir, Avusturya, Ürdün, Yeşil Burun Adaları ve Mısır ağlarını havalandırmayı başardı.

Rekorlar ve beklenen mücadele

İsviçre'ye karşı oynanan zorlu maçta Messi gol atamasa da kritik bir asist yaptı. Bu durum, Katar 2022'deki Avustralya maçından bu yana devam eden gol serisini sona erdirdi. Yine de Arjantinli kaptan, takım başarısının her türlü kişisel rekordan üstün olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Bu yarı final sadece final bileti için değil, aynı zamanda iki farklı futbol ekolünün çatışması olarak da büyük önem taşıyor. İngiltere milli takımı Thomas Tuchel yönetiminde düzenli ve hücum ağırlıklı bir oyun sergilerken, Arjantin Lionel Messi etrafında şekillenmiş deneyimli ve iradeli bir takım olarak öne çıkıyor. Atlanta'daki maçın tüm dünya futbol kamuoyunun odağında olacağı şüphesiz.