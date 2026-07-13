Avrupa Birliği, VK Holding ve Max Messenger'a yaptırım uyguladı

·17·Teknoloji
Avrupa Birliği, VK Holding ve Max Messenger'a yaptırım uyguladı

Avrupa Birliği, Rusya'nın en büyük teknoloji devlerinden biri olan VK Holding'i güncellenmiş yaptırım listesine dahil etti. Bu karar, Avrupa Birliği'nin resmi hukuk portalında yayımlanmış olup, sadece ana şirketi değil, bünyesindeki bir dizi yan kuruluşu da kapsamaktadır. Bu, Avrupa Birliği tarafından VK'ya doğrudan uygulanan ilk resmi kısıtlama olup, bölgedeki dijital güvenlik ve siyasi baskının yeni bir aşamasını temsil etmektedir. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Kısıtlamalar, VK bünyesinde yer alan ve Max Messenger'ı geliştiren “Kommunikatsionnaya Platforma” adlı limited şirketi de kapsıyor. Avrupa Birliği Konseyi, bu yapıları Rusya devlet politikası ve bilgi kontrolü ile ilgili faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Ayrıca, şirket yöneticisi Yelena Bagudina da kişisel yaptırım listesine alındı.

Teknolojik altyapı ve SORM sistemi

Avrupa Birliği'nin yeni paketi sadece sosyal ağlarla sınırlı değil. Listeye “Tsitadel”, VAS Experts ve “Norsi-Trans” gibi büyük teknoloji şirketleri de eklendi. AB yetkilileri, bu kuruluşların operasyonel arama faaliyetleri sistemi (SORM) için ekipman ve yazılım sağlayan ana aktörler olduğunu belirtiyor. Bu sistemler, kullanıcı verilerini izlemek ve kontrol etmek için kullanıldıkları gerekçesiyle uluslararası toplumun dikkatini çekmişti.

VK basın servisi duruma ilişkin yaptığı açıklamada, uygulanan tedbirlerin hizmetlerin işleyişini etkilemeyeceğini belirtti. Şirketin açıklamasına göre, VK sosyal ağı ve Max Messenger normal şekilde çalışmaya devam edecek. Buna rağmen uzmanlar, bu tür yaptırımların gelecekte uluslararası iş birliği ve yazılım güncellemelerinde zorluklara yol açabileceğini ifade ediyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni yaptırım paketi toplam 11 kişi ve 5 kuruluşu içeriyor. VK Holding yöneticisi Vladimir Kiriyenko'ya yönelik kişisel yaptırımlar 2022'den beri yürürlükte olsa da, şirketin kendisi bugüne kadar genel listeye dahil edilmemişti. Bu adım, holdingin Avrupa pazarındaki finansal ve hukuki imkanlarını daha da kısıtlıyor.

Apple ile ilgili sorunlar ve sonuçlar

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın haziran ayı sonunda Apple, VK uygulamalarını App Store'dan kaldırmıştı. O dönemde Amerikan teknoloji devi bu kararını yaptırım gerekliliklerine uyum sağlama gerekçesiyle açıklamış, ancak somut nedenleri belirtmemişti. Avrupa Birliği'nin yeni kararı, bu süreçlerin mantıksal bir devamı olarak görülüyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için VK hizmetleri şimdilik erişilebilir durumda, ancak uluslararası platformlarda (App Store, Google Play) uygulamaların varlığı ve ödeme sistemleriyle entegrasyonu konusu soru işareti oluşturabilir. Yaptırım listesine alınan şirketler şunlardır:

  • VK Holding (ana şirket);
  • “Kommunikatsionnaya Platforma” (Max Messenger);
  • “Tsitadel” Holding;
  • VAS Experts;
  • “Norsi-Trans”.
Bu durum, Rusya'nın bilişim sektörünün Batılı teknoloji ve finans piyasalarından kopuş sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Gelecekte diğer büyük teknoloji şirketlerinin de benzer kısıtlamalarla karşılaşma olasılığı yüksek.

VKСанкцияларЕвропа ИттифоқиТехнологияMax
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sürücülerin dikkatine: Sahte yakıt haritaları üzerinden hesaplar çalınıyorSürücülerin dikkatine: Sahte yakıt haritaları üzerinden hesaplar çalınıyorBugün, 18:22Uber ve Waymo Arasında Gerilim: Robotaksilerin Geleceği İçin Mücadele KızışıyorUber ve Waymo Arasında Gerilim: Robotaksilerin Geleceği İçin Mücadele KızışıyorBugün, 17:55Xiaomi, akıllı Mijia Smart Tea Bar Pro çay istasyonunu tanıttıXiaomi, akıllı Mijia Smart Tea Bar Pro çay istasyonunu tanıttıBugün, 17:29Çin uzay teknolojilerinde devrim yarattı: 2500 dereceye dayanıklı yeni koruyucu katmanÇin uzay teknolojilerinde devrim yarattı: 2500 dereceye dayanıklı yeni koruyucu katmanBugün, 16:59Max ulusal mesajlaşma uygulamasında Aeroflot uçak bileti satın alma imkanı sunulduMax ulusal mesajlaşma uygulamasında Aeroflot uçak bileti satın alma imkanı sunulduBugün, 15:59SpaceX, Starship için güncellenmiş devasa tutucu mekanizmasını sergilediSpaceX, Starship için güncellenmiş devasa tutucu mekanizmasını sergilediBugün, 15:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi