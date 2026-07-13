SpaceX tekrar uçuşa hazır: Starship uzaya üçüncü nesil uyduları taşıyacak

·20·Teknoloji
SpaceX tekrar uçuşa hazır: Starship uzaya üçüncü nesil uyduları taşıyacak

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX'e Starship roket sisteminin yeni prototiplerini fırlatma izni verdi. Bu karar, mayıs ayında meydana gelen teknik arızanın nedenlerinin tam olarak belirlenmesinin ardından alındı. Şirket uzmanları sorunu giderdi ve bir sonraki uçuşun bu haftanın perşembe günü, yani 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yaklaşan görev, Starship sisteminin üçüncü versiyonu (V3) için ikinci test uçuşu olacak. Bu uçuşun önemi, roketin ilk kez uzaya üçüncü nesil Starlink uydularını taşıyacak olmasından kaynaklanıyor. Şimdiye kadar Starship, yalnızca ağır yük uydularının maketlerini taşımakla sınırlı kalmıştı. Artık uzaya gerçek ve çok daha güçlü iletişim cihazları gönderilecek.

Arıza analizi ve yapılan değişiklikler

Mayıs ayındaki testler sırasında Super Heavy güçlendirici bloğu başarıyla uzaya yükselmiş, ancak Dünya'ya dönüşü sırasında Meksika Körfezi'ne düşmüştü. SpaceX ve FAA tarafından yürütülen soruşturmalar, motor ateşleme dizisindeki küçük farklılıkların bloğun 90 derece yanlış dönmesine neden olduğunu gösterdi. Ayrıca, motor sinyalizasyon sistemindeki hatalar da başarısızlığa zemin hazırladı.

Şirket mühendisleri bu hatalardan ders çıkararak donanım ve yazılımda bir dizi değişiklik yaptı. Özellikle motorların yeniden ateşlenme güvenilirliği artırıldı ve acil durumlarda uçuşu durdurma sistemi geliştirildi. Bu tür "uç, hata yap ve düzelt" yaklaşımı, Elon Musk liderliğindeki şirket için tipiktir ve uzay teknolojilerinin daha hızlı gelişmesine hizmet eder.

Yeni nesil Starlink uyduları

Bir sonraki uçuşta 20 adet yeni nesil Starlink uydusunun yörüngeye çıkarılması planlanıyor. Bu cihazlar aşağıdaki özellikleriyle öne çıkıyor:

  • Yüksek iletim kapasiteli lazerler aracılığıyla karşılıklı bağlantı;
  • İnternet hızı ve ağ kapasitesinde önemli ölçüde artış;
  • Uzay görevi tamamlandıktan sonra atmosferde tamamen yanma özelliği olan yapı;
  • Starship dış yüzeyini görüntülemek için özel kameralarla donatılmış olma.
SpaceX kısa süre önce Nasdaq borsasında halka arz (IPO) gerçekleştirerek dünyanın en değerli on şirketinden biri haline geldi. Şirket yaklaşık 86 milyar dolar fon toplamayı başardı. Starlink projesi şu anda şirketin en kârlı kısmı olsa da, Elon Musk'ın gezegenler arası seyahat ve uzayda veri merkezleri oluşturma gibi büyük planları tamamen Starship sisteminin başarısına bağlı.

ixbt.com'un verilerine göre, Starship V3 ve üçüncü nesil Starlink uyduları, SpaceX'in geleceği için stratejik öneme sahip. Eğer perşembe günkü testler başarılı olursa, bu durum yeniden kullanılabilir roket sistemleri çağında yeni bir sayfa açacak ve uzaya yük taşıma maliyetlerini daha da düşürecektir.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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