Waze navigasyon uygulamasına Gemini yapay zekası ve yeni özellikler eklendi

Google'a ait Waze navigasyon hizmeti, büyük bir güncelleme yayınladı. Artık uygulamaya entegre edilen Gemini yapay zeka asistanı sayesinde sürücüler, trafik durumunu basit bir sohbetle öğrenebiliyor ve kişiselleştirilmiş rotalar alabiliyor. Bu değişiklikler, kullanıcı deneyimini iyileştirmenin yanı sıra Apple Maps gibi rakipler karşısında Waze'in konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

ixbt.com verilerine göre, güncellenen Waze artık kullanıcının geçmiş seyahatlerini ve şehir içi sürüş alışkanlıklarını analiz ederek rotalar öneriyor. Örneğin, bir sürücü dar sokaklar yerine ana yolları tercih ediyorsa, uygulama bu rotaları öncelikli olarak gösteriyor. Kişiselleştirilmiş navigasyon özelliği şu anda dünya genelinde Android ve iOS platformlarında kullanıma sunuldu.

Gemini ile iletişim ve akıllı arama

Uygulamanın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Gemini destekli adres aramasıdır. Kullanıcılar artık tam adresi yazmak yerine sesli arama butonuna basarak "Şu an açık olan bir kafe bul", "Alışveriş merkezi yakınında otopark ara" veya "Çevredeki en ucuz benzin istasyonunu göster" gibi komutlar verebiliyor. Yapay zeka, bu sorguları analiz ederek en uygun seçenekleri listeliyor.

Ayrıca yol haritalarını güncelleme süreci de basitleştirildi. Eskiden sürücüler sadece trafik veya kaza bildiriminde bulunabiliyorken, artık haritadaki hatalar veya kapalı yollar hakkında doğal dilde bilgi verme imkanı doğdu. Örneğin, "Bu yol şu an kapalı" demek yeterli; Waze bu bilgiyi anında yerel harita editörlerine iletiyor.

Motosikletliler için özel mod

Yoldaki çukurlar ve bozukluklar;

Hız kesici tümsekler;

Yüksek yaya geçitleri;

Yol kenarının bitişi ve dar köprüler.

Waze, iki tekerlekli araç sahiplerini de unutmadı. Yeni eklenen "Motorcycle mode", motosikletlere özgü kısa yolları ve kısıtlamaları dikkate alıyor. Bu mod, sadece daha doğru varış süresi hesaplamakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüler için tehlikeli olabilecek şu durumlar hakkında da uyarıyor:Bu mod şu an için Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'daki birçok ülkede kullanıma sunuldu, ancak yakında diğer bölgelerde de aktif olması bekleniyor.

Seyahat sırasında fazla gürültüden hoşlanmayanlar için ise "Less chatty" (Daha az konuşan) modu eklendi. Bu özellik aktif edildiğinde uygulama, sesli yönlendirmeleri minimuma indirerek sadece en önemli dönüşler ve tehlikeler hakkında kısa uyarılar veriyor. Bu, sürücünün sevdiği müzikleri veya podcast'leri dinlerken dikkatinin dağılmasını önlüyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu güncellemeler oldukça önemli; çünkü Waze, yerel sürücüler arasında radar ve trafik yoğunluğunu tespit etmede en popüler araçlardan biri. Gemini entegrasyonu ve kişiselleştirilmiş yaklaşım, ülkenin karmaşık ve hızla değişen yol altyapısında ulaşımı daha da kolaylaştırabilir.