Samuel Eto'o: Kylian Mbappe Fransa'da yeterince değer görmüyor

·26·Spor
Samuel Eto'o: Kylian Mbappe Fransa'da yeterince değer görmüyor

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve efsanevi golcü Samuel Eto'o, günümüzün en parlak yıldızlarından biri olan Kylian Mbappe hakkındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Eto'o'ya göre, Real Madrid forveti, ülkesinde sergilediği fenomenal performanslara rağmen kamuoyu tarafından hak ettiği takdiri görmüyor. Eto'o, Fransız futbol tarihinin en iyi golcülerinden biri olan Mbappe'nin itibarı ile ona yönelik tutum arasındaki dengesizlikten duyduğu şaşkınlığı gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Le Parisien'e verdiği röportajda Eto'o, Mbappe'nin başarılarının diğer futbol efsaneleriyle aynı seviyede olduğunu vurguladı. Ancak ona göre, 27 yaşındaki forvet hala büyüklüğünü kanıtlamak zorunda bırakılıyor. Bu durum, oyuncunun psikolojik durumu ve Fransa Milli Takımı'ndaki yeri hakkında çeşitli soruları beraberinde getiriyor.

Köken meselesi ve toplumsal baskı

Eto'o, Mbappe'ye yönelik eleştirilerin temelinde oyuncunun kökeninin yatabileceğini öne sürdü. Bilindiği üzere Mbappe'nin ebeveynleri Kamerun ve Cezayir asıllı. Samuel Eto'o'ya göre, tam da bu faktör toplumun bazı kesimlerinde ona karşı önyargılı bir tutum oluşturmuş olabilir.

"Bu rahatsız edici bir soru olsa da artık sorma vakti geldi: Kylian'ın kökeni ve toplumdaki yeri, insanların ona olan yaklaşımını etkilemiyor mu? Irkçılığın ve önyargıların hala var olduğu bir dünyada yaşıyoruz, bunu inkar edemeyiz" diye ekledi eski golcü. Eto'o, Mbappe'nin sosyopolitik konularda fikirlerini açıkça ifade etmesinin de üzerindeki baskıyı artırdığına inanıyor.

İstatistikler ve tarihi başarılar

Goal.com'un verilerine göre Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde silinmez bir iz bırakıyor. 2018'den bu yana turnuva kapsamında 20 gol atmayı başardı. Bu istatistikle sadece 21 golü bulunan Lionel Messi'nin gerisinde kalıyor. Başka hiçbir modern futbolcu bu süre zarfında Mbappe'ye yaklaşamadı.

Buna rağmen Fransa'da onu ülke tarihinin en büyük futbolcusu olarak kabul etmekte acele etmiyorlar. Eto'o bu konuda şunları söylüyor: "Kylian'ın kendi neslinin en iyisi veya tarihi bir figür olarak kabul edilmesi için daha ne yapması gerekiyor? Her maçta seviyesini kanıtlıyor ancak yine de sert eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor."

Şu anda Real Madrid forması giyen Mbappe için bu tartışmalar yeni değil. Ancak Samuel Eto'o gibi etkili isimlerin bu tür açıklamaları, Avrupa futbolunda ırksal ve sosyal eşitlik konularını bir kez daha gündeme getiriyor. Fransız futbol kamuoyu ise kendi kahramanına içtenlikle değer vermeyi öğrenmesi gerektiği konusunda ciddi bir uyarı almış durumda.

Килиан МбаппеReal MadridСамуел ЭтўоФранцияFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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