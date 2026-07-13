HMD, kompakt akıllı telefon tutkunları için Fame modelini tanıtıyor

Akıllı telefon pazarı giderek daha büyük ekranlı cihazlarla dolup taşarken, HMD Global beklenmedik bir yön seçiyor. İçeriden gelen bilgilere göre marka, oldukça kompakt boyutlara sahip HMD Fame akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cihaz, modern teknolojileri ve klasik ergonomiyi özleyen kullanıcılar için tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com haberine göre, ünlü sızıntı kaynağı smashx_60 sosyal medyada yeni modelin ilk detaylarını açıkladı. HMD Fame cihazının, daha önce duyurulan HMD Touch modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Yeniliğin en önemli özelliği, sadece 3,5 inçlik bir diyagonalden oluşan ekranı olacak. Bu, günümüzde standart haline gelen 6,5-6,7 inçlik "dev" akıllı telefonların yanında oldukça sıra dışı görünüyor.

Kontrolde değişiklikler ve kolaylık

HMD Fame modelinin bir diğer önemli yönü ise kontrol sistemidir. Tahminlere göre cihaz, HMD Touch ve Xplora One modellerinde kullanılan dokunmatik öğeler yerine tamamen fiziksel tuşlara sahip olacak. Bu yaklaşım, yanlışlıkla basılmaları önleyecek ve cihazın tek elle veya zorlu koşullarda bile kontrol edilmesini oldukça kolaylaştıracaktır.

Şimdilik akıllı telefonun diğer teknik özellikleri, özellikle işlemcisi, RAM kapasitesi veya kameraları hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Buna rağmen uzmanlar, bu modeli çocuklar, yaşlılar veya dijital detoks taraftarları için harika bir çözüm olarak değerlendiriyor. Küçük ekranlı cihazlar pazarda nadir bulunduğu için, HMD Fame'in kendi sadık kitlesini bulacağı şüphesiz.

Belirtmek gerekir ki, HMD Global henüz bu model hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sızıntı kaynağı smashx_60, daha önce HMD Icon Flip 1 ve diğer tuşlu telefonlar hakkında verdiği bilgilerle güven kazanmıştı. Bu durum, Fame modeli hakkındaki haberlerin gerçeğe yakın olma ihtimalini artırıyor.

Kompakt ve uygun fiyatlı cihazlara olan talep her zaman varlığını koruyor. HMD Fame uygun bir fiyatla sunulursa, ikinci bir telefon veya iletişim için temel bir cihaz olarak popülerleşebilir. Şirket, klasik tasarımı modern sürücülerle birleştirerek pazardaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.