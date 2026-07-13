2026 Dünya Kupası'nda heyecan trajedisi: Arjantinli taraftar hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanede

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre (3:1) arasında oynanan nefes kesici mücadele, sadece sahadaki rekabetle değil, aynı zamanda stadyum dışındaki eşi benzeri görülmemiş tutkuyla da tarihe geçti. Arjantin milli takımının yarı finale yükselmesi Buenos Aires'te kitlesel kutlamalara yol açsa da, aşırı heyecan birçok taraftarın sağlığını ciddi şekilde etkiledi.

Zamin.uz bu karşılaşma sırasında ve sonrasında başkentte yaşanan acil tıbbi durumların detaylarını sunuyor.

Aşırı heyecana dayanamayan kalp: 51 yaşındaki taraftar hayatını kaybetti

Maçın en heyecanlı anlarında 51 yaşındaki yerel bir taraftarın kalbi bu strese dayanamadı ve kalp krizi geçirdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, şahsı hayata döndürmek için müdahalede bulundu. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hastanın hayatını kaybettiği resmen açıklandı.

Buenos Aires'te tıbbi kriz: Ambulanslar gece boyunca çalıştı

Ambito gazetesinin Buenos Aires Acil Tıbbi Yardım Servisi (SAME) verilerine dayandırdığı habere göre, maç ve sonrasındaki kutlamalar sırasında başkentte 6 kişi daha kalp krizi ve diğer akut tıbbi durumlar nedeniyle hastanelere başvurdu. Taraftarlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma ve akut koroner sendrom belirtileri gözlemlendi.

Sağlık personeli tarafından kayıt altına alınan hastaların durumu şu şekilde oldu:

Taraftarın yaşı ve cinsiyeti Gözlemlenen semptomlar Uygulanan müdahaleler ve durum 45 yaşında erkek Göğüs ağrısı, konuşma bozukluğu ve kol uyuşması Acilen hastaneye kaldırıldı 41 yaşında erkek Ani bilinç kaybı Olay yerinde müdahale edildi, hastaneye yatış gerekmedi 86 yaşında kadın Bilinçsiz durum (kronik kalp rahatsızlığı var) Acil tıbbi müdahaleler uygulandı 74 yaşında kadın Kalp bölgesinde şiddetli ağrı, nefes darlığı Ambulansla hastaneye kaldırıldı 48 yaşında erkek Akut göğüs ağrısı Hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi 38 yaşında kadın Solunum sisteminde ani bozulma Hastaneye yatırıldı

Doktorlar uyarıyor: Dünya Kupası gibi yüksek prestijli ve çekişmeli turnuvalar sırasında insan vücudundaki adrenalin ve stres hormonları hızla artar. Bu durum kan basıncının yükselmesine ve kalp krizlerine neden olabilir. Uzmanlar kardiyovasküler sisteminde sorun olan taraftarlara bu tür maçları mümkün olduğunca sakin bir şekilde izlemelerini tavsiye ediyor.