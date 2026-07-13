2026 Dünya Kupası'nda heyecan trajedisi: Arjantinli taraftar hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanede
2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre (3:1) arasında oynanan nefes kesici mücadele, sadece sahadaki rekabetle değil, aynı zamanda stadyum dışındaki eşi benzeri görülmemiş tutkuyla da tarihe geçti. Arjantin milli takımının yarı finale yükselmesi Buenos Aires'te kitlesel kutlamalara yol açsa da, aşırı heyecan birçok taraftarın sağlığını ciddi şekilde etkiledi.
Zamin.uz bu karşılaşma sırasında ve sonrasında başkentte yaşanan acil tıbbi durumların detaylarını sunuyor.
Aşırı heyecana dayanamayan kalp: 51 yaşındaki taraftar hayatını kaybetti
Maçın en heyecanlı anlarında 51 yaşındaki yerel bir taraftarın kalbi bu strese dayanamadı ve kalp krizi geçirdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, şahsı hayata döndürmek için müdahalede bulundu. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hastanın hayatını kaybettiği resmen açıklandı.
Buenos Aires'te tıbbi kriz: Ambulanslar gece boyunca çalıştı
Ambito gazetesinin Buenos Aires Acil Tıbbi Yardım Servisi (SAME) verilerine dayandırdığı habere göre, maç ve sonrasındaki kutlamalar sırasında başkentte 6 kişi daha kalp krizi ve diğer akut tıbbi durumlar nedeniyle hastanelere başvurdu. Taraftarlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma ve akut koroner sendrom belirtileri gözlemlendi.
Sağlık personeli tarafından kayıt altına alınan hastaların durumu şu şekilde oldu:
Taraftarın yaşı ve cinsiyeti
Gözlemlenen semptomlar
Uygulanan müdahaleler ve durum
45 yaşında erkek
Göğüs ağrısı, konuşma bozukluğu ve kol uyuşması
Acilen hastaneye kaldırıldı
41 yaşında erkek
Ani bilinç kaybı
Olay yerinde müdahale edildi, hastaneye yatış gerekmedi
86 yaşında kadın
Bilinçsiz durum (kronik kalp rahatsızlığı var)
Acil tıbbi müdahaleler uygulandı
74 yaşında kadın
Kalp bölgesinde şiddetli ağrı, nefes darlığı
Ambulansla hastaneye kaldırıldı
48 yaşında erkek
Akut göğüs ağrısı
Hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi
38 yaşında kadın
Solunum sisteminde ani bozulma
Hastaneye yatırıldı
Doktorlar uyarıyor: Dünya Kupası gibi yüksek prestijli ve çekişmeli turnuvalar sırasında insan vücudundaki adrenalin ve stres hormonları hızla artar. Bu durum kan basıncının yükselmesine ve kalp krizlerine neden olabilir. Uzmanlar kardiyovasküler sisteminde sorun olan taraftarlara bu tür maçları mümkün olduğunca sakin bir şekilde izlemelerini tavsiye ediyor.
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