2026 Dünya Kupası'nda heyecan trajedisi: Arjantinli taraftar hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanede

·40·Spor
2026 Dünya Kupası'nda heyecan trajedisi: Arjantinli taraftar hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanede

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre (3:1) arasında oynanan nefes kesici mücadele, sadece sahadaki rekabetle değil, aynı zamanda stadyum dışındaki eşi benzeri görülmemiş tutkuyla da tarihe geçti. Arjantin milli takımının yarı finale yükselmesi Buenos Aires'te kitlesel kutlamalara yol açsa da, aşırı heyecan birçok taraftarın sağlığını ciddi şekilde etkiledi.

Zamin.uz bu karşılaşma sırasında ve sonrasında başkentte yaşanan acil tıbbi durumların detaylarını sunuyor.

Aşırı heyecana dayanamayan kalp: 51 yaşındaki taraftar hayatını kaybetti

Maçın en heyecanlı anlarında 51 yaşındaki yerel bir taraftarın kalbi bu strese dayanamadı ve kalp krizi geçirdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, şahsı hayata döndürmek için müdahalede bulundu. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hastanın hayatını kaybettiği resmen açıklandı.

Buenos Aires'te tıbbi kriz: Ambulanslar gece boyunca çalıştı

Ambito gazetesinin Buenos Aires Acil Tıbbi Yardım Servisi (SAME) verilerine dayandırdığı habere göre, maç ve sonrasındaki kutlamalar sırasında başkentte 6 kişi daha kalp krizi ve diğer akut tıbbi durumlar nedeniyle hastanelere başvurdu. Taraftarlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma ve akut koroner sendrom belirtileri gözlemlendi.

Sağlık personeli tarafından kayıt altına alınan hastaların durumu şu şekilde oldu:

Taraftarın yaşı ve cinsiyeti

Gözlemlenen semptomlar

Uygulanan müdahaleler ve durum

45 yaşında erkek

Göğüs ağrısı, konuşma bozukluğu ve kol uyuşması

Acilen hastaneye kaldırıldı

41 yaşında erkek

Ani bilinç kaybı

Olay yerinde müdahale edildi, hastaneye yatış gerekmedi

86 yaşında kadın

Bilinçsiz durum (kronik kalp rahatsızlığı var)

Acil tıbbi müdahaleler uygulandı

74 yaşında kadın

Kalp bölgesinde şiddetli ağrı, nefes darlığı

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

48 yaşında erkek

Akut göğüs ağrısı

Hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi

38 yaşında kadın

Solunum sisteminde ani bozulma

Hastaneye yatırıldı

Doktorlar uyarıyor: Dünya Kupası gibi yüksek prestijli ve çekişmeli turnuvalar sırasında insan vücudundaki adrenalin ve stres hormonları hızla artar. Bu durum kan basıncının yükselmesine ve kalp krizlerine neden olabilir. Uzmanlar kardiyovasküler sisteminde sorun olan taraftarlara bu tür maçları mümkün olduğunca sakin bir şekilde izlemelerini tavsiye ediyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester United, Andrey Santos transferini 50 milyon sterlin karşılığında duyurduManchester United, Andrey Santos transferini 50 milyon sterlin karşılığında duyurduBugün, 18:37Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması gerektiği söylendiCristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması gerektiği söylendiBugün, 18:13Dünya Kupası 2026: "Kolay rakip" dönemi bitti, milyarlık proje meyvelerini veriyorDünya Kupası 2026: "Kolay rakip" dönemi bitti, milyarlık proje meyvelerini veriyorBugün, 17:59Joe Cole'dan cesur tahmin: "Messi'yi tatile göndereceğiz"Joe Cole'dan cesur tahmin: "Messi'yi tatile göndereceğiz"Bugün, 17:56Mash’al'da yeni dönem: Sergey Lushan takımın başına geçtiMash’al'da yeni dönem: Sergey Lushan takımın başına geçtiBugün, 17:43Pedro Porro ve Lamine Yamal iş birliği: İspanya Milli Takımı'nın yeni silahıPedro Porro ve Lamine Yamal iş birliği: İspanya Milli Takımı'nın yeni silahıBugün, 17:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı