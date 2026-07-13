Uber ve Waymo Arasında Gerilim: Robotaksilerin Geleceği İçin Mücadele Kızışıyor

·25·Teknoloji
Uber ve Waymo Arasında Gerilim: Robotaksilerin Geleceği İçin Mücadele Kızışıyor

Washington'da (ABD) sürücüsüz araçların trafiğe çıkmasına izin veren yeni yasa tasarısı, Uber ve Waymo arasındaki ilişkileri gerdi. Bir zamanlar ortak olarak görülen bu teknoloji devleri, artık robotaksi pazarının düzenlenmesi konusunda karşı karşıya geliyor. Bu durum sadece ABD başkentinde değil, dünya genelinde otonom araçların gelecekteki yerini belirleyebilir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre Uber, önerilen yasa tasarısına karşı çıkarak bunun Alphabet holdingine bağlı Waymo için fiili bir tekel yaratmasından endişe duyuyor. Uber temsilcileri, bu tasarının gerçek sürücülerin işlerini kaybetmesine yol açacağını belirterek, robotaksilerin yalnızca insan sürücülerle birlikte çalışan bir "hibrit model" temelinde faaliyet göstermesi gerektiğini savunuyor.

Hibrit model ve sürücü haklarının korunması

Uber'in ABD politika departmanı başkanı Javi Correoso, sektörün düzenlenmesinde tüketicilere seçme hakkı verilmesi gerektiğini belirtti. Ona göre robotaksiler, yaşlılara veya engelli bireylere insanlar gibi fiziksel yardım sağlayamaz. Ayrıca istatistiklere göre, bir otonom araç yaklaşık dört sürücünün işini elinden alabilir.

Uber'in önerdiği sisteme göre robotaksiler ayrı bir ağ olarak değil, Uber gibi mevcut toplayıcıların (aggregator) bünyesinde çalışmalıdır. Bu, herhangi bir robotaksi operatörünü hizmetlerini Uber platformu üzerinden sunmaya zorlayabilir. Şirket bunu, trafik sıkışıklığını önlemenin ve hizmet kalitesini korumanın tek yolu olarak görüyor.

Waymo'nun pozisyonu ve yasal gereklilikler

Waymo ise yasa tasarısını destekliyor. Şirket temsilcilerine göre yeni kurallar, otonom araçların güvenli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak ve toplu taşımayı geliştirecektir. Waymo, Uber gibi şirketlerin faaliyetlerini kısıtlama niyetinde olmadığını, aksine teknolojik ilerleme için ortam yaratılması gerektiğini vurguluyor.

Yeni yasa tasarısı, 2012 yılında kabul edilen Otonom Araçlar Yasası'nı güncellemeyi hedefliyor. Şu anda Waymo ve Zoox gibi şirketler Washington'da sadece güvenlik operatörü gözetiminde testler yapabiliyor. Yeni düzenleme ise şu gereklilikleri içeriyor:

  • En az 5 milyon dolar tutarında sigorta poliçesi;
  • Meydana gelen trafik kazalarının 8 ila 72 saat içinde raporlanması;
  • Robotaksi operatörleri için kat edilen her mil başına 0,15 dolar vergi ödenmesi.
İlginç bir şekilde, bu vergiden elde edilen gelirin yarısının toplu taşımayı geliştirmeye, diğer yarısının ise robotlar yüzünden işsiz kalabilecek taksi şoförlerinin yeniden eğitilmesine ve desteklenmesine ayrılması planlanıyor. Bu önlem, teknolojik değişim döneminde sosyal istikrarı korumayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı hakkındaki nihai kararın yıl sonuna kadar verilmesi bekleniyor. Uber ve Waymo arasındaki bu mücadele, robotaksilerin sadece teknik değil, aynı zamanda hukuki ve sosyal açıdan nasıl şekilleneceğini gösteren önemli bir emsal teşkil edecek. Gelişmekte olan pazarlar için de bu deneyim, gelecekte otonom ulaşımı düzenlemede temel bir rehber olabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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