Manchester United, Andrey Santos transferini 50 milyon sterlin karşılığında duyurdu

·4·Spor
Manchester United, Andrey Santos transferini 50 milyon sterlin karşılığında duyurdu

İngiliz kulübü Manchester United, yaz transfer dönemindeki ilk büyük hamlesini gerçekleştirdi. Brezilyalı yetenekli orta saha oyuncusu Andrey Santos, Chelsea'den Old Trafford'a transfer oldu. Bu transfer, kulübün yeni teknik direktörü Michael Carrick dönemindeki ilk ciddi adım olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

The Athletic'in haberine göre, Manchester United 22 yaşındaki futbolcu için toplam 50 milyon sterlin ödeyecek. Bunun 48 milyonu garanti ücret olurken, kalan 2 milyon sterlin çeşitli bonuslar şeklinde ödenecek. Ayrıca anlaşma gereği Chelsea, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alma hakkını elinde tutuyor.

Andrey Santos, Manchester ekibiyle Haziran 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Kulüp yönetimi, sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonunu da ekledi. Brezilyalı futbolcu, Moises Caicedo ile olan rekabet nedeniyle daha fazla forma şansı bulmak amacıyla takım değiştirmeye karar verdi.

Carrick sistemindeki yeni dayanak

Michael Carrick, takımın orta sahasını güçlendirmeyi öncelikli hedefi olarak belirlemişti. Casemiro'nun takımdan ayrılması ve Manuel Ugarte'nin ağır sakatlığı nedeniyle Manchester United orta sahasında bir boşluk oluşmuştu. Santos'un tam olarak bu sorunu çözmesi bekleniyor.

Geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıkan Andrey Santos, teknik becerisiyle dikkat çekti. İstatistiklere göre, Premier Lig'de 22 yaş altı orta saha oyuncuları arasında isabetli pas ve ileriye dönük pas oranlarında en yüksek verileri kaydetti.

"Manchester United ile ilgili her şey çok özel. İdollerimin top koşturduğu bir kulübe katılmak harika bir duygu. Bir orta saha oyuncusu olarak Michael Carrick'ten bir şeyler öğrenme fırsatım olacağı için heyecanlıyım. Kariyerimde yeni bir seviyeye çıkmam için en uygun teknik direktör o," dedi Santos, kulübün resmi sitesine verdiği röportajda.

Kulübün sportif direktörü Jason Wilcox'a göre, Brezilyalı futbolcu takımın oyun tarzını değiştirmede önemli bir rol oynayacak. Sadece savunmada değil, hücum organizasyonlarında da aktif rol alması bekleniyor. Manchester United, bu transferle orta sahada tam kontrol sağlamayı hedefliyor.

Манчестер ЮнайтедЧелсиAndrey SantosTransferАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması gerektiği söylendiCristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması gerektiği söylendiBugün, 18:132026 Dünya Kupası'nda heyecan trajedisi: Arjantinli taraftar hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanede2026 Dünya Kupası'nda heyecan trajedisi: Arjantinli taraftar hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanedeBugün, 18:05Dünya Kupası 2026: "Kolay rakip" dönemi bitti, milyarlık proje meyvelerini veriyorDünya Kupası 2026: "Kolay rakip" dönemi bitti, milyarlık proje meyvelerini veriyorBugün, 17:59Joe Cole'dan cesur tahmin: "Messi'yi tatile göndereceğiz"Joe Cole'dan cesur tahmin: "Messi'yi tatile göndereceğiz"Bugün, 17:56Mash’al'da yeni dönem: Sergey Lushan takımın başına geçtiMash’al'da yeni dönem: Sergey Lushan takımın başına geçtiBugün, 17:43Pedro Porro ve Lamine Yamal iş birliği: İspanya Milli Takımı'nın yeni silahıPedro Porro ve Lamine Yamal iş birliği: İspanya Milli Takımı'nın yeni silahıBugün, 17:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı