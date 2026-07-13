Manchester United, Andrey Santos transferini 50 milyon sterlin karşılığında duyurdu

İngiliz kulübü Manchester United, yaz transfer dönemindeki ilk büyük hamlesini gerçekleştirdi. Brezilyalı yetenekli orta saha oyuncusu Andrey Santos, Chelsea'den Old Trafford'a transfer oldu. Bu transfer, kulübün yeni teknik direktörü Michael Carrick dönemindeki ilk ciddi adım olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

The Athletic'in haberine göre, Manchester United 22 yaşındaki futbolcu için toplam 50 milyon sterlin ödeyecek. Bunun 48 milyonu garanti ücret olurken, kalan 2 milyon sterlin çeşitli bonuslar şeklinde ödenecek. Ayrıca anlaşma gereği Chelsea, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alma hakkını elinde tutuyor.

Andrey Santos, Manchester ekibiyle Haziran 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Kulüp yönetimi, sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonunu da ekledi. Brezilyalı futbolcu, Moises Caicedo ile olan rekabet nedeniyle daha fazla forma şansı bulmak amacıyla takım değiştirmeye karar verdi.

Carrick sistemindeki yeni dayanak

Michael Carrick, takımın orta sahasını güçlendirmeyi öncelikli hedefi olarak belirlemişti. Casemiro'nun takımdan ayrılması ve Manuel Ugarte'nin ağır sakatlığı nedeniyle Manchester United orta sahasında bir boşluk oluşmuştu. Santos'un tam olarak bu sorunu çözmesi bekleniyor.

Geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıkan Andrey Santos, teknik becerisiyle dikkat çekti. İstatistiklere göre, Premier Lig'de 22 yaş altı orta saha oyuncuları arasında isabetli pas ve ileriye dönük pas oranlarında en yüksek verileri kaydetti.

"Manchester United ile ilgili her şey çok özel. İdollerimin top koşturduğu bir kulübe katılmak harika bir duygu. Bir orta saha oyuncusu olarak Michael Carrick'ten bir şeyler öğrenme fırsatım olacağı için heyecanlıyım. Kariyerimde yeni bir seviyeye çıkmam için en uygun teknik direktör o," dedi Santos, kulübün resmi sitesine verdiği röportajda.

Kulübün sportif direktörü Jason Wilcox'a göre, Brezilyalı futbolcu takımın oyun tarzını değiştirmede önemli bir rol oynayacak. Sadece savunmada değil, hücum organizasyonlarında da aktif rol alması bekleniyor. Manchester United, bu transferle orta sahada tam kontrol sağlamayı hedefliyor.