Lionel Messi artık eskisi kadar tehlikeli değil mi: İngiltere, Arjantin'in tahtını sarsmak istiyor

Dünya futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Lionel Messi, sahada hala mucizeler yaratmaya devam etse de, "dokunulmazlık" statüsü giderek azalıyor. İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Gary Pallister, Goal.com'a verdiği röportajda, 39 yaşındaki efsanenin artık rakipleri için eskisi kadar yenilmez olmadığını ve İngiltere'nin onu durdurabileceğini vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Dünya Kupası kapsamında gerçekleşecek Arjantin ile İngiltere arasındaki karşılaşma öncesinde dile getirilen bu görüşler büyük tartışmalara yol açtı. Pallister'a göre Lionel Messi artık "sıradan bir insan" seviyesine yaklaştı ve fiziksel kapasitesi on yıl önceki zirvesinde değil. Bu durum, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı'na, son dünya şampiyonlarını tahtından indirmek için ekstra güven veriyor.

Messi hala tehlikeli ama durdurulamaz değil

Lionel Messi, MLS'de Inter Miami formasıyla ve Arjantin Milli Takımı'nda harika sonuçlar alsa da, uzmanlar oyun tarzının değiştiğini fark ediyor. Pallister, onun hala Arjantin için merkezi bir figür olduğunu inkar etmiyor ancak tüm takımları tek başına çaresiz bırakma yeteneğinin azaldığını belirtti.

"Messi, on yıl önceki Messi değil. Hala Arjantin için belirleyici bir oyuncu, ancak zirve dönemindeki gibi rakip savunmaları tek başına yarıp geçebileceğini sanmıyorum. Evet, hala harika bir teknik kapasiteye sahip ama artık takım disipliniyle onu kontrol altına almak mümkün," diyor eski futbolcu.

İngiltere'nin yanıtı: Harry Kane ve Jude Bellingham

İngiltere Milli Takımı da bu maça güçlü bir kadroyla geliyor. Takım kaptanı Harry Kane ve Real Madrid yıldızı Jude Bellingham gibi isimlerin, Arjantin savunması için ciddi sorunlar yaratması bekleniyor. Thomas Tuchel için temel görev, Lionel Messi'nin sahadaki etkisini kısıtlayacak taktiksel bir plan geliştirmek.

Lionel Messi bu turnuvada sekiz gol atarak dünya kupaları tarihinin en golcü oyuncusu unvanına yaklaşmış olsa da, İngiltere kampında korku hissedilmiyor. Aksine İngilizler, genç ve dinamik kadrolarıyla Güney Amerika temsilcisine karşı koymaya hazır.

Bu karşılaşma sadece iki güçlü takımın mücadelesi değil, aynı zamanda iki farklı futbol felsefesinin savaşıdır. Arjantin liderinin bireysel yeteneklerine güvenirken, İngiltere Thomas Tuchel yönetiminde sistemli ve disiplinli bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Lionel Messi, 200'den fazla maça çıkarak tecrübe konusunda üstün olsa da, İngilizlerin temposu maçın kaderini belirleyebilir.

Sonuç olarak, Lionel Messi için bu turnuva dokuzuncu "Altın Top"una giden yolda bir adım olabilir. Ancak İngiltere gibi dev takımlar, onun bu yolundaki en büyük engel olmaya devam edecek. Çarşamba günkü maç kimin haklı olduğunu gösterecek.