FIFA Üye Dernekleri Direktörü Ilhan Mammadov'un 2026 Dünya Kupası'nın tarihi önemi, sahadaki mücadelenin yoğunluğu ve turnuvanın insanlık için bıraktığı uzun vadeli miras üzerine kaleme aldığı analiz makalesi yayımlandı.

Dünya futbolundaki köklü değişimleri ve küresel dönüşümleri ele alan bu materyalin en önemli tezlerini Zamin.uz sunuyor.

«Uluslararası futbolda artık kolay rakip kalmadı»

Ilhan Mammadov, bu yılki Dünya Kupası'nın sahadaki yüksek kaliteli oyun ve eşi benzeri görülmemiş rekabet düzeyiyle öne çıktığını belirtiyor. Bugün dünya futbolunda güç dengeleri önemli ölçüde eşitlenmiş durumda.

«Eskiden favorilere karşı şansı olmadığı düşünülen milli takımlar, bugün dünyanın en güçlü ekiplerini maçın son dakikasına kadar ciddi bir sınavdan geçiriyor. Bu bir tesadüf değil. Bu, üye derneklerin yıllar boyunca gerçekleştirdiği sistemli yatırımların bir sonucudur», diyor FIFA yetkilisi.

«FIFA Forward» programı: 211 ülkeye yönelik yatırım

Bugün gözlemlenen küresel rekabetin temelinde, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun girişimiyle hayata geçirilen FIFA Forward programı yatıyor. Turnuvalardan elde edilen devasa gelirler sadece biriktirilmiyor, dünyanın en büyük spor programı aracılığıyla organizasyona üye olan 211 derneğin tamamına yeniden dağıtılıyor.

Bu sistemli yatırımlar aşağıdaki alanların geliştirilmesine hizmet etti:

Yeni akademiler: Yetenekli gençleri keşfetmek için dünya genelinde modern futbol okulları inşa edildi;

Altyapı: Çocuk ve genç futbolu için uluslararası standartlara uygun sahalar ve tesisler oluşturuldu;

Kadın futbolu: Bu alana yönelik ilgi ve finansal destek ciddi oranda artırıldı;

Eşit fırsatlar: Küçük ve gelişmekte olan ülkelerin futbol yöneticileri, sergilenen oyun kalitesinden gurur duyuyor.

Tartışmalardan tarihi başarıya

Makalede, her büyük turnuva öncesinde çeşitli şüphelerin olmasının doğal olduğu belirtiliyor. Örneğin, Katar'daki Dünya Kupası öncesinde de çok fazla tartışma yaşanmıştı ancak sonunda tarihin en başarılı turnuvalarından biri olarak kabul edildi. Tarihin en büyük turnuvası olan 2026 Dünya Kupası da aynı yolu izliyor; başlangıçtaki eleştirilere rağmen sahadaki unutulmaz anlar ve güçlü futbol sistemi tüm sorulara yanıt verdi.

Dünya Kupası'nın asıl başarısı nedir?

Ilhan Mammadov, bir futbol yöneticisi ve sıradan bir taraftar olarak turnuvanın sembolik anlamına değindi:

«Şuna kesinlikle inanıyorum ki, bu FIFA Dünya Kupası'nın en büyük başarısı sadece kupayı kazanan takımla ölçülmez. Onun gerçek mirası; milyonlarca gence ilham vermesi, onlara güven ve umut aşılaması ve tüm dünya futbolu için daha sağlam bir temel oluşturmasıdır».

2026 Dünya Kupası sonuçlarının kısa analizi: