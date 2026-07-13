Nubia, dünyanın ilk hibrit soğutma sistemine sahip Neo 5 GT akıllı telefonunu tanıttı

·32·Teknoloji
Nubia, dünyanın ilk hibrit soğutma sistemine sahip Neo 5 GT akıllı telefonunu tanıttı

Akıllı telefon pazarında kendine has yenilikleriyle öne çıkan Nubia markası, yeni Neo 5 GT Special Edition modelini resmen tanıttı. Cihaz, sınıfındaki bir dizi teknolojik yenilikle, özellikle sıvı ve hava destekli hibrit soğutma sistemi ve tamamen düz arka paneliyle teknoloji tutkunlarının dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, Nubia Neo 5 GT Special Edition, segmentinde AquaCore adlı benzersiz bir soğutma teknolojisini kullanan ilk akıllı telefondur. Bu sistem; piezoelektrik mikro pompa, üç katmanlı soğutma filmi ve iletken olmayan özel bir sıvı kullanır. Aynı zamanda cihaz içindeki hava akışı, ısının etkili bir şekilde tahliye edilmesine yardımcı olur; bu da ağır oyunlar ve karmaşık görevler sırasında CPU'nun aşırı ısınmasını önler.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın içerisinde yüksek hız ve enerji verimliliği sağlayan MediaTek Dimensity 7400 yonga seti bulunmaktadır. Akıllı telefon kullanıcılara iki farklı bellek konfigürasyonunda sunulmaktadır:

  • 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama;
  • 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama.
Akıllı telefonun 6,8 inçlik AMOLED ekranı 1,5K çözünürlükte görüntü sunar. En önemli özelliği ise ekran yenileme hızının 144 Hz olmasıdır. Bu değer, dinamik oyunlarda görüntünün son derece akıcı olmasını sağlar ve göz yorgunluğunu önler.

Tasarım ve özerklik

Nubia mühendisleri cihazın dış görünüşüne de özel bir yaklaşım sergiledi. Neo 5 GT Special Edition, segmentinde arka paneli tamamen düz olan tek akıllı telefon olarak tanımlanıyor. Bu durum sadece estetik bir görünüm sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda cihazın elde tutulmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca akıllı telefon, X ekseni doğrusal titreşim motoru ve kaliteli stereo hoparlörlerle donatılmıştır.

Uzun süreli pil ömrü konusunda üreticiler, 6210 mAh kapasiteli çift hücreli bir batarya tercih etti. Bu kadar büyük bir kapasite, en yoğun kullanım modunda bile akıllı telefonun gün boyu rahatlıkla çalışmasına olanak tanır. Modelin, uygun fiyatı ve yüksek performansıyla oyun odaklı akıllı telefonlar arasında önemli bir yer edinmesi bekleniyor.

NubiaNeo 5 GTСмартфонТехнологияMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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