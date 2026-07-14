Ruben Amorim Ederson'u Milan'a getirmek istiyor: Manchester United transferi suya düştü

·26·Spor
Ruben Amorim Ederson'u Milan'a getirmek istiyor: Manchester United transferi suya düştü

İtalyan kulübü Milan, yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Edinilen bilgilere göre "Rossoneri", Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson'u kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu transfer, Manchester United ile yapılan görüşmelerin son aşamada durmasının ardından gündeme geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun uzun süredir İngiltere Premier League'e transfer olması bekleniyordu. Ancak Goal.com'un haberine göre, Ederson'un Manchester United ile olan anlaşması beklenmedik bir şekilde bozuldu. Futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmiş olmasına rağmen, son aşamada taraflar anlaşmaya varamadı.

Ruben Amorim'in "hayalindeki" futbolcu

Milan'ın yeni hocası Ruben Amorim, Ederson'u kendi taktiksel şemalarında merkezi bir rol üstlenecek ideal aday olarak görüyor. Portekizli teknik adam, Serie A atmosferine uyum sağlamış ve istikrarlı bir performans sergileyen futbolcuyu takımın yeni dayanak noktası olarak değerlendiriyor.

Calciomercato'nun verilerine göre, Milan yönetimi Atalanta ile temasa geçti ve transfer şartlarını araştırmaya başladı. Amorim, takımın yeniden yapılanmasında özellikle İtalya liginde tecrübesi olan oyunculara odaklanılması talimatını verdi.

Transfer bedeli ve müzakere süreci

Bergamo kulübü şu an için yıldız oyuncusu adına en az 50 milyon Euro talep ediyor. Atalanta yönetimi müzakerelerde taviz vermeyen bir kulüp olarak bilinse de, Ederson'un sözleşme durumu Milan'ın lehine işleyebilir. Futbolcunun mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Eğer futbolcu yeni bir sözleşme imzalamayı reddederse, Atalanta'nın piyasa değerinin düşmesinden endişe ederek Milan'ın teklif edeceği rakama razı olma ihtimali bulunuyor. Şimdilik "Rossoneri", bu transferi gerçekleştirerek Scudetto yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Ederson, geçtiğimiz sezonlarda Serie A'nın en güvenilir ve dinamik orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Orta sahadaki hareketliliği ve savunma katkısı, Ruben Amorim'in agresif futbol anlayışına tam uyum sağlıyor. Yakın zamanda taraflar arasında resmi teklif üzerine görüşmelerin bir sonraki aşamaya geçmesi bekleniyor.

MilanAtalantaRuben AmorimEdersonTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Erling Haaland Norveç ile Dünya Kupası hakkında: “Hayatımdaki en harika yolculuktu”Erling Haaland Norveç ile Dünya Kupası hakkında: “Hayatımdaki en harika yolculuktu”Bugün, 02:18Barcelona ve Chelsea'nin hedefinde: Fisnik Asllani için transfer yarışı kızıştıBarcelona ve Chelsea'nin hedefinde: Fisnik Asllani için transfer yarışı kızıştıBugün, 02:11John Terry: İngiltere kadro kalitesi bakımından Arjantin'den daha güçlüJohn Terry: İngiltere kadro kalitesi bakımından Arjantin'den daha güçlüBugün, 01:54Xabi Alonso Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı: Premier Lig'e dönüş ve yeni bir dönemXabi Alonso Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı: Premier Lig'e dönüş ve yeni bir dönemBugün, 01:52Pedro Porro Fransa maçına güvenle bakıyor: "Her şey bizim elimizde"Pedro Porro Fransa maçına güvenle bakıyor: "Her şey bizim elimizde"Bugün, 00:48Özbekistan kaybetti, ancak 2026 Dünya Kupası'nda bir istatistikle şaşırttıÖzbekistan kaybetti, ancak 2026 Dünya Kupası'nda bir istatistikle şaşırttıBugün, 00:44
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı