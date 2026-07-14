Ruben Amorim Ederson'u Milan'a getirmek istiyor: Manchester United transferi suya düştü

İtalyan kulübü Milan, yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Edinilen bilgilere göre "Rossoneri", Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson'u kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu transfer, Manchester United ile yapılan görüşmelerin son aşamada durmasının ardından gündeme geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun uzun süredir İngiltere Premier League'e transfer olması bekleniyordu. Ancak Goal.com'un haberine göre, Ederson'un Manchester United ile olan anlaşması beklenmedik bir şekilde bozuldu. Futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmiş olmasına rağmen, son aşamada taraflar anlaşmaya varamadı.

Ruben Amorim'in "hayalindeki" futbolcu

Milan'ın yeni hocası Ruben Amorim, Ederson'u kendi taktiksel şemalarında merkezi bir rol üstlenecek ideal aday olarak görüyor. Portekizli teknik adam, Serie A atmosferine uyum sağlamış ve istikrarlı bir performans sergileyen futbolcuyu takımın yeni dayanak noktası olarak değerlendiriyor.

Calciomercato'nun verilerine göre, Milan yönetimi Atalanta ile temasa geçti ve transfer şartlarını araştırmaya başladı. Amorim, takımın yeniden yapılanmasında özellikle İtalya liginde tecrübesi olan oyunculara odaklanılması talimatını verdi.

Transfer bedeli ve müzakere süreci

Bergamo kulübü şu an için yıldız oyuncusu adına en az 50 milyon Euro talep ediyor. Atalanta yönetimi müzakerelerde taviz vermeyen bir kulüp olarak bilinse de, Ederson'un sözleşme durumu Milan'ın lehine işleyebilir. Futbolcunun mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Eğer futbolcu yeni bir sözleşme imzalamayı reddederse, Atalanta'nın piyasa değerinin düşmesinden endişe ederek Milan'ın teklif edeceği rakama razı olma ihtimali bulunuyor. Şimdilik "Rossoneri", bu transferi gerçekleştirerek Scudetto yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Ederson, geçtiğimiz sezonlarda Serie A'nın en güvenilir ve dinamik orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Orta sahadaki hareketliliği ve savunma katkısı, Ruben Amorim'in agresif futbol anlayışına tam uyum sağlıyor. Yakın zamanda taraflar arasında resmi teklif üzerine görüşmelerin bir sonraki aşamaya geçmesi bekleniyor.