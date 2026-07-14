TCL, OLED panellerini yazıcıda basma teknolojisini kullanıma sundu

Ekran teknolojileri dünyasında devrim niteliğinde bir adım atıldı: Çinli teknoloji devi TCL, IJP (Inkjet Printing) yöntemiyle üretilen ilk OLED panellerinin seri üretimine hazır olduğunu duyurdu. Bu teknoloji, ekranların geleneksel yöntemler yerine özel püskürtmeli yazıcılar kullanılarak "basılmasına" olanak tanıyor ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket yetkililerinin belirttiğine göre, yeni nesil OLED paneller tüm iç sertifikasyon süreçlerini başarıyla tamamladı ve fabrika hatları tam kapasite çalışmaya hazır. Bu teknoloji uzun yıllardır teorik olarak üzerinde çalışılan bir konuydu, ancak TCL onu ticari seviyeye taşıyan ilk üreticilerden biri oldu.

Yeni teknolojinin teknik yetenekleri

İlk aşamada üretilecek panel 27 inç diyagonal boyuta sahip olup, ağırlıklı olarak profesyonel monitörler ve üst düzey oyuncu ekipmanları için tasarlanmıştır. Ekran, klasik RGB alt piksel yapısına sahip olup görüntü kalitesini en üst seviyede sunar. ixbt.com verilerine göre, yeni panel aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:

4K UHD (3840x2160) çözünürlükte yüksek netlik;

120 Hz yenileme hızı;

SDR modunda 300 nit parlaklık;

DCI-P3 renk uzayının yüzde 99'unu kapsama.

Bu göstergeler, yeni monitörlerin sadece günlük kullanım için değil, aynı zamanda renklerle hassas çalışan tasarımcılar ve video kurgu uzmanları için de ideal olacağını gösteriyor.

IJP teknolojisinin avantajları nelerdir?

Geleneksel OLED üretiminde FMM (Fine Metal Mask) adı verilen karmaşık ve pahalı metal maskeler kullanılır. Bu süreçte büyük miktarda organik malzeme israfı yaşanır. IJP teknolojisinde ise özel yazıcılar, organik malzemeyi solüsyon formunda tam olarak belirlenmiş hücrelere damlatır. Bu yöntem hammadde tüketimini azaltır ve üretim verimliliğini artırır.

TCL markası, uygun fiyatlı ve kaliteli televizyonlarıyla pazarda iyi tanınmaktadır. Yeni teknolojinin yaygınlaşması, gelecekte OLED ekranlı cihazların fiyatlarının düşmesine yol açabilir. Bu durum, tüketiciler için yüksek kaliteli ekranları daha erişilebilir kılacaktır.

Uzmanlara göre, yazıcıda basılan ekranlar ekran endüstrisinde yeni bir dönemi başlatacak. TCL bu teknolojiyi başarıyla genişletirse, önümüzdeki yıllarda akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için de daha uygun fiyatlı OLED panellerin ortaya çıkması beklenebilir.