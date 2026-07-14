Jules Kounde, Lamine Yamal'ın sözlerine yanıt verdi: Barcelona yıldızlarının karşılaşması

·30·Spor
Jules Kounde, Lamine Yamal'ın sözlerine yanıt verdi: Barcelona yıldızlarının karşılaşması

Dünya Kupası yarı finali öncesinde İspanya ve Fransa milli takımları arasındaki rekabet sadece sahada değil, saha dışında da kızışıyor. Barcelona'nın iki önemli yıldızı, savunma oyuncusu Jules Kounde ve genç yetenek Lamine Yamal, bu kritik mücadelede rakip olacaklar. 17 yaşındaki Yamal'ın maç öncesi yaptığı cesur açıklamalar basında büyük yankı uyandırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İspanya Milli Takımı'nda parlayan Lamine Yamal, çeyrek finalde Belçika karşısında alınan galibiyetin ardından Fransa'nın kendilerinden korkması gerektiğini belirtmişti. Goal.com'un haberine göre genç forvet, İspanya'nın önceki turnuvalardaki üstünlüğünü hatırlatarak takımının gücüne olan inancını dile getirdi. Bu durum, birçok uzman tarafından rakibe karşı bir saygısızlık olarak yorumlandı.

Ancak Fransa Milli Takımı savunmacısı Jules Kounde, kulüpten takım arkadaşı hakkında ılımlı konuşarak durumu yumuşatmaya çalıştı. Kounde'ye göre Yamal'ın sözlerinde herhangi bir hakaret veya aşağılama yok. Basın toplantısında konuşan Kounde, "Lamine'den herhangi bir saygısızlık hissetmedik. Onu çok iyi tanıyorum, bu sadece onun özgüveninin ve ekstra motivasyonunun bir göstergesi" dedi.

Zihinsel baskı ve sahadaki taktiksel mücadele

Yamal'ın "Eğer birinin korkması gerekiyorsa, bu biz değil Fransa'dır" şeklindeki sözleri, Fransız kampında farklı karşılandı. Örneğin, Real Madrid'in yeni transferi Ibrahima Konate bu provokasyona daha sert bir yanıt verdi. Konate'ye göre takım bu tür söylemlere odaklanmamalı ve alçakgönüllülüğü koruyarak sadece maça hazırlanmalı.

Kounde ise dikkatin daha çok taktiksel yönlere verilmesi gerektiğini belirtti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya'nın topa sahip olma konusunda dünyada eşsiz olduğunu kabul eden savunmacı, Fransa'nın oyun tarzını biraz değiştirmesi gerektiğine işaret etti. Genellikle sağlam savunma ve hızlı kontra ataklara dayanan "Les Bleus" için İspanyolların ritmini bozmak temel görev olacak.

Bu yarı final maçı sadece iki dev takımın savaşı değil, aynı zamanda Barcelona oyuncularının düellosu olacak. Kounde'nin genç takım arkadaşını durdurmak için tüm yeteneğini ortaya koyacağı kesin. İspanya ile Fransa arasındaki maçın galibi final biletini alacak; bu, her iki taraf için de sezonun en önemli maçı.

Dünya çapında yıldızlarla dolu bu iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Dallas'ta oynanacak bu karşılaşmanın turnuvanın en yoğun maçlarından biri olması bekleniyor.

FutbolİspanyaFransaJules KoundeLamine Yamal
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Liverpool, Arne Slot ile yapılan anlaşma sayesinde milyonlarca tasarruf edecekLiverpool, Arne Slot ile yapılan anlaşma sayesinde milyonlarca tasarruf edecekBugün, 03:18Erling Haaland Norveç ile Dünya Kupası hakkında: “Hayatımdaki en harika yolculuktu”Erling Haaland Norveç ile Dünya Kupası hakkında: “Hayatımdaki en harika yolculuktu”Bugün, 02:18Barcelona ve Chelsea'nin hedefinde: Fisnik Asllani için transfer yarışı kızıştıBarcelona ve Chelsea'nin hedefinde: Fisnik Asllani için transfer yarışı kızıştıBugün, 02:11John Terry: İngiltere kadro kalitesi bakımından Arjantin'den daha güçlüJohn Terry: İngiltere kadro kalitesi bakımından Arjantin'den daha güçlüBugün, 01:54Xabi Alonso Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı: Premier Lig'e dönüş ve yeni bir dönemXabi Alonso Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı: Premier Lig'e dönüş ve yeni bir dönemBugün, 01:52Ruben Amorim Ederson'u Milan'a getirmek istiyor: Manchester United transferi suya düştüRuben Amorim Ederson'u Milan'a getirmek istiyor: Manchester United transferi suya düştüBugün, 01:13
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı