Jules Kounde, Lamine Yamal'ın sözlerine yanıt verdi: Barcelona yıldızlarının karşılaşması

Dünya Kupası yarı finali öncesinde İspanya ve Fransa milli takımları arasındaki rekabet sadece sahada değil, saha dışında da kızışıyor. Barcelona'nın iki önemli yıldızı, savunma oyuncusu Jules Kounde ve genç yetenek Lamine Yamal, bu kritik mücadelede rakip olacaklar. 17 yaşındaki Yamal'ın maç öncesi yaptığı cesur açıklamalar basında büyük yankı uyandırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İspanya Milli Takımı'nda parlayan Lamine Yamal, çeyrek finalde Belçika karşısında alınan galibiyetin ardından Fransa'nın kendilerinden korkması gerektiğini belirtmişti. Goal.com'un haberine göre genç forvet, İspanya'nın önceki turnuvalardaki üstünlüğünü hatırlatarak takımının gücüne olan inancını dile getirdi. Bu durum, birçok uzman tarafından rakibe karşı bir saygısızlık olarak yorumlandı.

Ancak Fransa Milli Takımı savunmacısı Jules Kounde, kulüpten takım arkadaşı hakkında ılımlı konuşarak durumu yumuşatmaya çalıştı. Kounde'ye göre Yamal'ın sözlerinde herhangi bir hakaret veya aşağılama yok. Basın toplantısında konuşan Kounde, "Lamine'den herhangi bir saygısızlık hissetmedik. Onu çok iyi tanıyorum, bu sadece onun özgüveninin ve ekstra motivasyonunun bir göstergesi" dedi.

Zihinsel baskı ve sahadaki taktiksel mücadele

Yamal'ın "Eğer birinin korkması gerekiyorsa, bu biz değil Fransa'dır" şeklindeki sözleri, Fransız kampında farklı karşılandı. Örneğin, Real Madrid'in yeni transferi Ibrahima Konate bu provokasyona daha sert bir yanıt verdi. Konate'ye göre takım bu tür söylemlere odaklanmamalı ve alçakgönüllülüğü koruyarak sadece maça hazırlanmalı.

Kounde ise dikkatin daha çok taktiksel yönlere verilmesi gerektiğini belirtti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya'nın topa sahip olma konusunda dünyada eşsiz olduğunu kabul eden savunmacı, Fransa'nın oyun tarzını biraz değiştirmesi gerektiğine işaret etti. Genellikle sağlam savunma ve hızlı kontra ataklara dayanan "Les Bleus" için İspanyolların ritmini bozmak temel görev olacak.

Bu yarı final maçı sadece iki dev takımın savaşı değil, aynı zamanda Barcelona oyuncularının düellosu olacak. Kounde'nin genç takım arkadaşını durdurmak için tüm yeteneğini ortaya koyacağı kesin. İspanya ile Fransa arasındaki maçın galibi final biletini alacak; bu, her iki taraf için de sezonun en önemli maçı.

Dünya çapında yıldızlarla dolu bu iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Dallas'ta oynanacak bu karşılaşmanın turnuvanın en yoğun maçlarından biri olması bekleniyor.