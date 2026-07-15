OpenAI ilk cihazını geliştiriyor: ChatGPT artık fiziksel bir forma kavuşuyor

·25·Teknoloji
OpenAI ilk cihazını geliştiriyor: ChatGPT artık fiziksel bir forma kavuşuyor

Yapay zeka dünyasında devrim yaratan OpenAI, artık yazılım sınırlarının ötesine geçerek kişisel teknoloji cihazları pazarına giriş yapıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, ChatGPT sistemine dayalı, ekransız ancak hareket kabiliyetine sahip bir akıllı hoparlör üzerinde çalışıyor. Bu cihaz sıradan bir gadget değil, kullanıcının evinde yaşayan bir "insansı yol arkadaşı" olarak tanımlanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Proje şu anda geliştirme aşamasında ve temel amacı yapay zekayı fiziksel bir forma kavuşturmak. Edinilen bilgilere göre bu cihaz, sahibinin dijital yaşamına, e-postaları ve diğer kişisel verileri dahil olmak üzere erişim yetkisine sahip olacak. Bu durum, ChatGPT teknolojisinin kullanıcı alışkanlıklarını öğrenmesine ve zamanla daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmasına olanak tanıyacak.

Apple'ın eski mühendisleri ve teknolojik yaklaşım

Cihazın en ilginç yanı, kendi kendine hareket edebilen mekanik unsurlarla donatılacak olması. Bu durum, OpenAI'a iPhone veya Mac gibi efsanevi ürünlerin yaratılmasında yer almış eski Apple mühendislerinin yardımcı olmasıyla ilgili olabilir. Şirket, bu cihazı sadece sesli bir asistan olarak değil, kullanıcıyla duygusal bağ kurabilecek bir yol arkadaşı olarak sunmayı planlıyor.

Daha önce yayılan söylentilerde, OpenAI'ın kendi akıllı telefonunu çıkaracağı ve bu yolla Apple ile doğrudan rekabete gireceği belirtilmişti. Ancak yeni bilgiler, şirketin şimdilik farklı bir yönü, yani piyasada henüz bulunmayan yeni nesil bir ev cihazını seçtiğini gösteriyor. OpenAI temsilcilerine göre bu ürün, Apple'ın şu anda sunduğu her türlü teknolojiden kökten farklı olacak.

Hukuki sorunlar ve rekabet ortamı

Yeni cihaz üzerindeki çalışmalar devam ederken, OpenAI ve Apple arasındaki ilişkiler gerilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta Apple, OpenAI'a dava açarak şirketi ticari sırları çalmakla suçladı. Dava dilekçesinde bunun henüz "buzdağının görünen kısmı" olduğu ve yargı sürecinde birçok kural ihlalinin ortaya çıkacağı iddia ediliyor. OpenAI ise bu suçlamaları reddederek yeni ürünün hiçbir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini vurguluyor.

Yapay zeka tabanlı donanım pazarı şu anda yatırımcıların odağında. Örneğin, Brett Adcock tarafından kurulan Figure AI, insan ve makine arasında evrensel bir arayüz oluşturmak için yakın zamanda 700 milyon dolar yatırım aldı. Bu denli yüksek rekabet ortamında OpenAI, ChatGPT markasını ve geniş imkanlarını kullanarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Şimdilik cihazın kesin adı, fiyatı veya satışa çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak uzmanlar, OpenAI'ın bu projeyi başarıyla hayata geçirmesi durumunda, akıllı hoparlörler ve ev robot teknolojileri alanında yeni bir dönemin başlayabileceğini düşünüyor.

OpenAIChatGPTAppleTeknolojiYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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