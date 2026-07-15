Rus devlet kuruluşu Roskosmos ve ABD havacılık ajansı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) faaliyetlerini 2030 yılı sonuna kadar sürdürme konusunda resmi bir anlaşmaya vardı. Bu karar, küresel bilim camiası için büyük önem taşıyor ve insanlığın uzaydaki en büyük laboratuvarının birkaç yıl daha hizmet vermesini garanti altına alıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu anlaşma hakkında Roskosmos Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Bakanov, Soyuz MS-29 mürettebatlı uzay aracının ISS ile başarılı bir şekilde kenetlenmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taraflar daha önce istasyonun kullanım süresini en az 2028'e kadar belirlemişti, ancak yeni müzakereler sonucunda bu süre iki yıl daha uzatıldı.

Yeni yörünge istasyonları ve iş birliği beklentileri

Şu anda ISS'nin kaynaklarının son aşamasında olduğu bir sır değil. Bu nedenle hem Rusya hem de ABD, gelecekte kendi bağımsız yörünge istasyonlarını kurma planlarını aktif olarak geliştiriyor. Buna rağmen, mevcut projenin korunması, bilimsel deneylerin kesintisiz devam etmesi için gerekli görüldü.

Müzakereler sırasında taraflar sadece ISS'nin geleceğini değil, aynı zamanda faaliyetleri durdurulduktan sonraki iş birliği konularını da görüştüler. Özellikle Roskosmos ve NASA, tasarlanmakta olan yeni ulusal istasyonların teknik yönleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmaya devam etme konusunda anlaştılar.

Dmitriy Bakanov'a göre, bu tür bir teknik koordinasyon, gelecekte uzayda yaşanabilecek acil durumlarda birbirine yardım etmek ve ortak güvenlik standartlarını korumak için hizmet edecek. Bu durum, uzayın keşfinde rekabetin yanı sıra karşılıklı desteğin de önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'den beri yörüngede faaliyet gösteriyor ve birçok ülkenin teknolojik başarısını temsil eden benzersiz bir yapıdır. Ixbt.com'un haberine göre bu anlaşma, uzay alanındaki siyasi karmaşıklıklara rağmen bilimsel iş birliğinin öncelikli olmaya devam ettiğini gösteriyor.