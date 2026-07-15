OpenAI ve Apple arasında anlaşmazlık: Yapay zeka devi suçlamaları reddediyor

·23·Teknoloji
OpenAI ve Apple arasında anlaşmazlık: Yapay zeka devi suçlamaları reddediyor

Yapay zeka dünyasının lideri konumundaki OpenAI, Apple tarafından öne sürülen ticari sırların çalındığına dair iddialara karşı resmi bir yanıt verdi. Şirket yönetimi, bu suçlamaları asılsız olarak nitelendirerek, rekabet ortamında personel değişiminin doğal bir süreç olduğunu vurguluyor. Bu anlaşmazlık, teknoloji dünyasının iki büyük oyuncusu arasındaki ilişkilerin gerildiğini gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bloomberg muhabiri Ed Ludlow tarafından paylaşılan açıklamada, OpenAI temsilcileri şunları söylüyor: “Bu suçlamaları ciddiye alsak da, şu an itibarıyla bu şikayette belirtilen iddiaları doğrulayacak herhangi bir kanıtın varlığından haberdar değiliz. Adil rekabetten yanayız ve insanların nerede çalışacaklarını seçme haklarını destekliyoruz.” Şirket, odağını başkalarının sırlarına değil, tüm dünya için yenilikçi teknolojiler yaratmaya çevirdiğini ekledi.

Tang Tan ve Apple sırları

Hatırlatmak gerekirse, geçen hafta cuma günü Apple, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'ne 41 sayfalık bir dava dilekçesi sunmuştu. Dilekçede, OpenAI yönetimi, özellikle şirketin donanım direktörü Tang Tan ve bir grup eski Apple çalışanı, gizli bilgileri çalmakla suçlanıyor. Tang Tan, OpenAI'a katılmadan önce Apple'da 24 yıl boyunca görev yapmış ve iPhone ile Apple Watch tasarımı konusunda başkan yardımcısı pozisyonunda bulunmuştu.

Apple, kendi iç soruşturmalarına dayanarak, OpenAI ve ortaklarının şirketin fikri mülkiyetini yeni tür cihazlar geliştirmek için kullandığını iddia ediyor. Dava dosyasına göre, bu eylemler sistematik bir şekilde gerçekleştirildi ve iPhone üreticisinin pazardaki üstünlüğüne zarar vermeyi amaçladı. Bu durum, OpenAI için tarihinin en ciddi hukuki engellerinden biri haline gelebilir.

Yeni cihaz ve rekabet

Uzmanlara göre, bu anlaşmazlığın temelinde OpenAI'ın donanım planları yatıyor. OpenAI'ın kısa süre önce efsanevi tasarımcı Jony Ive tarafından kurulan LoveFrom ile iş birliğine başlaması ve kadrosunu güçlendirmesi Apple'ın endişelerini artırdı. OpenAI'ın şu anda ekransız, sesle kontrol edilen bir akıllı hoparlör veya mobil cihaz üzerinde çalıştığına dair haberler bulunuyor.

Yargı sürecinin ne zaman başlayacağı ve OpenAI'ın nasıl bir savunma stratejisi izleyeceği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak teknoloji dünyasında yetenek savaşı ve patent anlaşmazlıkları sürekli devam eden bir durum. Kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için bu anlaşmazlık, ChatGPT yaratıcısının gelecekteki cihazlarının Apple ürünlerine ne kadar ciddi bir rakip olacağını gösteren önemli bir sinyaldir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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