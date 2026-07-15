Rutube platformasına yönelik siber saldırıların sayısı yaklaşık üç kat arttı

·32·Teknoloji
Rutube platformasına yönelik siber saldırıların sayısı yaklaşık üç kat arttı

Rusya'nın en büyük video barındırma platformlarından biri olan Rutube, 2026 yılının ilk yarısının sonuçlarına göre benzeri görülmemiş bir siber saldırı baskısıyla karşı karşıya kaldı. Edinilen bilgilere göre, hizmet bu dönemde 230'dan fazla DDoS saldırısını bertaraf etmeyi başardı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 191 daha fazladır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

“GPM Sifrovie Innovatsii” şirketinden alınan verilere göre, siber saldırıların yoğunluğu özellikle ikinci çeyrekte arttı. Sadece Nisan-Haziran ayları arasında 125 büyük DDoS saldırısı engellendi. Rakamlar, sadece yılın ilk altı ayındaki saldırı sayısının, 2025 yılı boyunca kaydedilen toplam rakamı bile aştığını gösteriyor.

Ağ altyapısına yönelik tehditler ve oltalama (phishing) riski

Sadece DDoS saldırıları değil, diğer siber suç türleri de önemli ölçüde aktifleşti. Ocak-Haziran ayları arasında Rutube altyapısına toplam 434 milyon ağ saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Bu rakamlar, platformun dijital güvenlik sisteminin ne kadar büyük bir yük altında çalıştığını gösteriyor.

Ayrıca güvenlik uzmanları 1,7 milyondan fazla oltalama saldırısını önledi. En endişe verici nokta ise, bu saldırıların 20 binden fazlasının kullanıcı cihazlarına zarar veren ve kişisel verileri çalmaya yönelik kötü amaçlı yazılımlar (virüsler) içermesiydi.

Yapay zeka siber saldırıları karmaşıklaştırıyor

“Gazprom-Media Holding” dijital varlıklar bilgi güvenliği direktörü Aleksey Jukov, günümüzde medya sektörünün ciddi siber tehditler altında kaldığını vurguladı. Saldırganlar hedeflerine ulaşmak için modern teknolojilerden, özellikle de yapay zeka imkanlarından geniş ölçüde yararlanıyorlar.

Yapay zeka yardımıyla gerçekleştirilen saldırılar, geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı ve karmaşık bir yapıya sahip olup, bunların tespit edilmesi ve bertaraf edilmesi uzmanlardan büyük beceri talep ediyor. Bu nedenle şirket, platformun istikrarlı çalışmasını ve kullanıcıların içeriğe kesintisiz erişimini sağlamak için koruma yöntemlerini düzenli olarak güncelliyor.

Bu bilgiler bölgedeki kullanıcılar için de güncel bir öneme sahiptir, çünkü bölgemizde de küresel platformlara yönelik siber saldırılar ve oltalama riski artmaktadır. Uzmanlar, herhangi bir uluslararası platformu kullanırken kişisel veri güvenliğine dikkat edilmesini tavsiye ediyor.

RutubeDDoSSiber GüvenlikTeknolojiRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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