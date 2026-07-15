Lorde, yapay zekalı gözlükleri sert bir dille eleştirdi: "Hiç seksi değiller"

Ünlü pop yıldızı Lorde, Madrid'deki Mad Cool festivalindeki performansı sırasında modern teknoloji dünyasının yeni trendi olan yapay zeka (AI) destekli akıllı gözlüklere karşı sert eleştirilerde bulundu. Sanatçıya göre bu tür cihazlar sadece kişisel gizliliği tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda estetik açıdan da hiçbir çekiciliğe sahip değil. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Sahnede hayranlarına seslenen Lorde, günümüzde neyin gerçek neyin yapay olduğunu ayırt etmenin giderek zorlaştığını vurguladı. "Dünyamızda gerçeği algılamak giderek karmaşıklaşıyor. Karşınızdaki kişinin normal bir güneş gözlüğü mü yoksa o lanet AI gözlüklerini mi taktığını anlayamıyorsunuz. Resmi olarak söyleyebilirim ki, bu gözlükleri satın almayın. Hiç seksi değiller," diye ekledi sanatçı.

Bu açıklama, festivalin sponsorlarından birinin Ray-Ban markası olması nedeniyle daha da yankı uyandırdı. Ray-Ban, şu anda Meta ile iş birliği içinde yapay zeka destekli akıllı gözlükler üretiyor. Ayrıca, Lorde'den sonra sahneye çıkan Jennie, bu ürünün resmi elçisi konumunda. Lorde'nin çıkışı, reklam kampanyalarının zirve yaptığı bir dönemde beklenmedik bir darbe oldu.

Gizlilik ve güvenlik sorunları

Lorde sadece dış görünüşten bahsetse de, güvenlik uzmanları çok daha ciddi sorunlara dikkat çekiyor. ixbt.com verilerine göre, kameralar ve AI özellikleri ile donatılmış bu cihazlar; kişisel gizliliği ihlal etmek, insanları gizlice izlemek ve şantaj amacıyla kullanılabilir. Meta, gizliliği korumak için özel gösterge ışıkları yerleştirdiğini iddia etse de, bu önlemler birçok dava ve soruşturmanın önüne geçemiyor.

Hatta Meta'nın yapay zekasını eğitme süreciyle ilgili skandallar da ortaya çıktı. İddialardan birine göre, Kenya'da sözleşmeli çalışan işçiler, gözlükler aracılığıyla kaydedilen açık ve şiddet içerikli videoları incelemeye zorlandı. Bu tür durumlar, teknoloji devlerinin veri toplama yöntemlerinin ne kadar şeffaf olduğu konusunda büyük şüpheler uyandırıyor.

Satış hacmi ve pazar dinamikleri

Eleştirilere rağmen akıllı gözlük pazarı hızla büyümeye devam ediyor. Ray-Ban üreticisi EssilorLuxottica verilerine göre, 2025 yılında Meta AI gözlüklerinin satışı 7 milyon adedi aştı. Bu rakam, 2023 ve 2024 yıllarındaki toplam satış hacminin üç katı. Tüketici ilgisinin artması nedeniyle Meta, bu alandaki ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor.

Lorde'nin bu konudaki duruşu, önceki görüşleriyle de örtüşüyor. Sanatçı, bir zamanlar akıllı telefonunu okyanusa attığını yazmıştı. Ona göre teknoloji, insanı gerçek hayattan koparmamalı. "Şu anda ve burada olmak, gerçek çekicilik budur," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Özbekistan pazarında da bu tür cihazlara ilgi yavaş yavaş artıyor, ancak fiyatları ve gizlilikle ilgili endişeler birçok kişiyi düşündürüyor. Lorde gibi dünya yıldızlarının çıkışları ise teknolojik trendlere karşı eleştirel bir bakış açısı oluşturmaya hizmet ediyor.