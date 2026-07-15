ABD'de ilk emsal: New York, yapay zeka veri merkezi inşaatlarını dondurdu

·35·Teknoloji
ABD'de ilk emsal: New York, yapay zeka veri merkezi inşaatlarını dondurdu

New York Valisi Kathy Hochul, büyük veri işleme merkezlerinin (veri merkezleri) inşasına bir yıllık moratoryum ilan etmeye hazırlanıyor. Bu karar, ABD tarihinde eyalet düzeyinde yapay zeka altyapısının genişletilmesine getirilen ilk resmi kısıtlama olarak kayıtlara geçiyor. Bu adımın, teknolojik gelişim ile enerji güvenliği arasındaki dengeyi koruma yolunda önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Moratoryum, 50 MW üzeri kapasiteye sahip büyük projeleri kapsıyor ve izin başvurusu yapılmış ancak inşaatına başlanmamış tesisleri de içeriyor. Ixbt.com verilerine göre, daha küçük ölçekli merkezler ile hastaneler ve üniversiteler gibi özel ihtiyaç sahibi kurumlar için istisnalar öngörülüyor. Hükümet, bu süreci yeni çevresel gereklilikleri geliştirmek ve eyalet enerji sistemindeki yükü değerlendirmek için kullanmayı planlıyor.

Enerji krizi ve kamu yararının korunması

Valilik yönetimi, yapay zeka sistemleri için tasarlanan modern veri merkezlerinin geleneksel bilgi işlem platformlarına kıyasla birkaç kat daha fazla elektrik tükettiğini vurguluyor. Bu durum, şebeke üzerindeki yükü artırarak halk için elektrik fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Kathy Hochul'a göre, doğal kaynakların azalması ve fiyat belirsizliği eyalet sakinleri için ciddi bir risk oluşturuyor.

Yeni düzenlemeye göre sadece inşaatlar durdurulmakla kalmayacak, aynı zamanda büyük veri merkezleri için daha önce uygulanan vergi muafiyetlerinin kaldırılması konusu da değerlendirilecek. Yasak derhal yürürlüğe girecek ve bir yıl sürecek; ancak eyalet yeni kuralları daha erken kabul ederse süre kısaltılabilir. Bu önlem, New York yasama organı tarafından daha önce onaylanan yasa tasarısının yürütme organı düzeyindeki karşılığı olarak görülüyor.

Toplumsal tepki ve sektörün geleceği

Yapay zeka altyapısına yönelik olumsuz tutum sadece New York'ta değil, tüm ABD genelinde gözlemleniyor. Gallup tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 71'i kendi bölgelerinde veri merkezi inşa edilmesine karşı çıkıyor. İlginç bir şekilde, nükleer santral inşaatlarına yönelik tepki oranının (%53) bu rakamdan daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Ancak bu konuda ABD eyaletleri arasında ortak bir duruş bulunmuyor. Örneğin, Maine eyaletinde de benzer bir yasak getirilmiş olsa da, Vali Janet Mills bazı projelere istisna tanınmadığı gerekçesiyle yasayı veto etmişti. Bununla birlikte, California, Michigan ve Pennsylvania gibi eyaletler yapay zeka altyapısını geliştirmeyi desteklemeye devam ediyor.

New York'un bu kararı teknoloji devleri için ciddi bir sinyal niteliğinde. Artık Microsoft, Google ve OpenAI gibi şirketler, yeni bilgi işlem kapasiteleri oluştururken sadece teknik imkanları değil, aynı zamanda bölgelerin enerji kaynaklarını ve katı çevre mevzuatlarını da önceliklendirmek zorunda kalacaklar. Bu durum, gelecekte yapay zekanın gelişim hızını doğrudan etkileyecektir.

New YorkVeri MerkeziYapay ZekaEnerjiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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