Sadır Caparov, kızı Janayım'ın siyasete gireceği yönündeki söylentilere açıklık getirdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kızı Janayım ile ilgili sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi. Söz konusu durum, Janayım'ın "Altın Balalık" rehabilitasyon merkezinde çocuklara hediye dağıttığı görüntülerle ilgili.

Caparov, bu durumun bir PR çalışması olmadığını ve kızını siyasete dahil etme girişimi olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

"Bu bir PR çalışması değil, onu siyasete dahil etme çabası da değil. Daha önce de söylediğim gibi, çocuklarımı ve yakınlarımı ne siyasete ne de devlet işlerine karıştırırım. Eğer böyle girişimler olsaydı, bu çoktan bilinirdi" dedi Cumhurbaşkanı.

Cumhurbaşkanına göre, çocuklarının ve yakınlarının devlet işlerinde yer alması gibi bir plan bulunmuyor.