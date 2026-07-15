GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max işlemcili ve çıkarılabilir bataryalı sıra dışı dizüstü bilgisayar

Taşınabilir bilgisayar pazarında kompakt ve sıra dışı cihazlarıyla tanınan GPD, yeni nesil hibrit dizüstü bilgisayarı WIN Max 3 modelini tanıttı. Hem güçlü bir iş istasyonu hem de taşınabilir bir oyun konsolu olarak tasarlanan bu cihaz, yapısal çözümleriyle sektördeki geleneksel yaklaşımları değiştirdi. Bu haber Ixbt.com tarafından duyuruldu.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, cihazın en temel özelliği içerisinde dahili bir batarya barındırmamasıdır. Üretici, bataryayı ayrı bir çıkarılabilir modül olarak tasarladı. Bu, kullanıcının cihazın ağırlığını kontrol etmesine ve kullanım senaryosuna göre uyum sağlamasına olanak tanır. Dizüstü bilgisayarın kendisi 815 gram ağırlığındayken, batarya ile birlikte toplam ağırlığı 1220 grama ulaşmaktadır.

Bataryayı bağlamanın iki farklı yolu

GPD mühendisleri, bataryayı bağlamak için iki pratik yöntem sunuyor. Birincisi, bataryayı doğrudan kasanın ön kısmındaki özel bölmeye yerleştirmektir. Bu yöntem, dizüstü bilgisayarı masa üzerinde kullanırken kolaylık sağlar. İkinci yöntem ise manyetik bir kablo aracılığıyla bağlantıdır. Bu, özellikle cihazı elde tutarak oyun oynarken yorulmamak için bataryayı kenara koymaya olanak tanır.

Cihazın teknik yetenekleri de oldukça etkileyici. GPD WIN Max 3, en yeni Ryzen AI Max serisindeki güçlü bir APU (işlemci ve grafik çipi birleşimi) ile donatılmıştır. Bu gücü soğutmak için üretici ek bir modül daha sunmuştur; bu, 170 gram ağırlığında iki fanlı harici bir soğutma sistemidir.

Ekran konusunda da taviz verilmemiştir. Dizüstü bilgisayar, 2400 x 1504 piksel çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip 9,06 inçlik bir OLED ekranla donatılmıştır. Bu tür yüksek değerler, hem profesyonel grafik işlerinde hem de dinamik oyunlarda görüntü akıcılığı sağlar.

Bellek ve bağlantı seçenekleri

Bellek yapılandırması kullanıcının ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir:

RAM: 32 GB'dan 128 GB'a kadar;

Depolama (SSD): 512 GB'dan başlar;

Ek SSD yuvaları: Bir standart ve bir Mini-SSD yuvası;

Portlar: Yüksek hızlı veri aktarımı için USB4 portu.

Bu tür cihazlar genellikle sipariş üzerine veya uzmanlaşmış mağazalar aracılığıyla temin edilmektedir. GPD WIN Max 3, kompakt boyutları (207 x 147 x 34 mm) ile sık seyahat eden ve yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyoneller için ideal bir seçenek olması bekleniyor. Şirket henüz cihazın resmi fiyatlarını açıklamasa da, premium segmentte yer aldığı şüphesizdir.