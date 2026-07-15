OpenAI araştırmacısı ilaç sektöründe 2 milyar dolarlık bir startup kuruyor

Yapay zeka dünyasının lideri OpenAI'ın yetenekli araştırmacısı Miles Wang, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. ChatGPT'nin yaratıcısının saflarından ayrılan Wang, tıp ve ilaç sektöründe devrim yaratmayı hedefleyen yeni bir startup kuruyor. Söz konusu proje, yapay zeka yardımıyla yeni ilaçlar keşfetme konusunda uzmanlaşacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

TechCrunch'ın verilerine göre, Miles Wang şu anda yeni şirketi için yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım toplamak üzere görüşmeler yürütüyor. Dikkat çekici olan ise, henüz faaliyetlerine tam olarak başlamamış olan bu startup'ın yatırımcılar tarafından 2 milyar dolar değerinde görülmesi. Bu durum, yapay zekanın yaşam bilimleri (life sciences) alanındaki potansiyeline duyulan güvenin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Görüşmelere Lightspeed girişim sermayesi fonunun liderlik etmesi bekleniyor. Wang, finansal veriler ve şirket tanımıyla ilgili bazı detayları reddetmiş olsa da, sektör uzmanları OpenAI bünyesinden birkaç güçlü araştırmacının daha bu yeni ekibe katılacağını tahmin ediyor. Bu eğilim, son yıllarda OpenAI eski çalışanlarının bağımsız projeler kurmasının alışılagelmiş bir durum haline geldiğini bir kez daha doğruluyor.

Tıpta yapay zeka yarışı

Wang'in kurduğu startup'ın temel amacı, mevcut ilaçların yeni özelliklerini belirlemek ve daha önce klinik deneylerden geçemeyen preparatlara "ikinci bir hayat" vermektir. Bu strateji, sıfırdan yeni bir ilaç geliştirmeye kıyasla çok daha verimli ve ekonomik açıdan faydalı kabul ediliyor. Çünkü FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından halihazırda güvenli olduğu onaylanmış ilaçları yeni amaçlarla kullanmak, zamandan ve maliyetten önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Şu anda bu alanda rekabet oldukça güçlü. Örneğin, yakın zamanda Chai Discovery startup'ı 3,8 milyar dolar değerleme ile 400 milyon dolar yatırım aldı. Ayrıca, Google DeepMind bünyesinden ayrılan Isomorphic Labs da Mayıs ayında 2,1 milyar dolarlık bir finansman turunu tamamlamıştı. Miles Wang'in projesi, bu tür devlerin yanında kendi yerini bulmaya çalışacak.

Miles Wang'in kendisine gelecek olursak, 2024 yılında Harvard Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakarak OpenAI ekibine katılmıştı. Orada, yapay zeka modellerinin bilimsel keşifleri hızlandırma potansiyelini inceleyen araştırmalar üzerinde çalıştı. Bugün girişim sermayesi yatırımcılarının, yüksek öğrenimi olmayan ancak yüksek teknolojik potansiyele sahip genç kuruculara büyük yatırımlar yapmaktan çekinmemesi dikkat çekicidir.

Bu startup'ın başarısı, gelecekte ağır hastalıklara karşı etkili tedavi yöntemleri bulma sürecini birkaç on yıldan birkaç yıla indirebilir. Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de bu tür teknolojiler, gelecekte ucuz ve etkili ilaçlara erişim imkanı yaratacaktır.