PlayStation 5 tabanlı ucuz bilgisayar: AMD BC-250 kartını tam güçte kullanmanın yolu bulundu

·3·Teknoloji
PlayStation 5 tabanlı ucuz bilgisayar: AMD BC-250 kartını tam güçte kullanmanın yolu bulundu

Bilgisayar teknolojileri dünyasında beklenmedik bir gelişme yaşandı: PlayStation 5 konsolunun temelini oluşturan AMD BC-250 kartındaki kısıtlamaları kaldırmanın ve onu tam performanslı bir oyun bilgisayarına dönüştürmenin yolu bulundu. Bu keşif, sadece 250-300 dolar karşılığında modern oyun konsollarından bile daha güçlü bir sistem toplama imkanı sunuyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com haber veriyor.

AMD BC-250 kartı aslında kripto para madenciliği için tasarlanmış olup, PlayStation 5 konsollarında kullanılan APU'nun (işlemci ve ekran kartı birleşimi) biraz kırpılmış bir versiyonudur. Standart durumda bu karttaki grafik işlemci 1536 akış işlemcisine sahiptir, oysa PS5 konsolunda bu rakam 2304'tür. Ancak ixbt.com'un verilerine göre, teknik olarak bu çip 2560'a kadar akış işlemcisi içermektedir.

Kısıtlamaların kaldırılması ve performans artışı

The Phawx kanalının yazarı tarafından yapılan deneyler, bazı örneklerde GPU bloklarını tamamen açmanın (unlock) mümkün olduğunu gösterdi. Bu durum, cihazın grafik gücünü önemli ölçüde artırarak onu orijinal PlayStation 5'in bile üzerine taşıyor. Tamamen kilidi açılmış sistem, Full HD formatındaki en ağır ve modern oyunlarda bile kararlı 60 FPS hızını sağlayabiliyor.

Bu çözümün en cazip yanı fiyatıdır. Daha önce AMD BC-250 kartları piyasada 100-120 dolar civarında satılırken, artan talep nedeniyle fiyatlar 200 dolara yaklaştı. Buna rağmen, bu fiyatın içine işlemci, ekran kartı ve 16 GB GDDR6 RAM dahil olduğu düşünüldüğünde, oldukça bütçe dostu bir tekliftir.

Tam çalışan bir kişisel bilgisayar toplamak için kullanıcının sadece bir güç kaynağı, depolama birimi (SSD) ve soğutma sistemi eklemesi yeterlidir. Deneyin yazarı, 128 GB SSD ve diğer bileşenlerle birlikte tüm sistemi sadece 250 dolara mal etmeyi başardı. Bu, piyasadaki herhangi bir hazır oyun dizüstü bilgisayarından veya konsolundan birkaç kat daha ucuz olduğu anlamına geliyor.

Özbekistan pazarı için önemi

Özbekistan'daki oyuncular ve teknoloji meraklıları için bu haberin büyük ilgi uyandırması doğaldır. Ülkemizde oyun bilgisayarlarının fiyatlarının yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu tür "custom" çözümler bütçe dostu oyunculuk için biçilmiş kaftan olabilir. Özellikle Steam Machine gibi cihazlardan daha güçlü sonuçlar veren bu sistem, e-spor tutkunları için de uygun bir seçenektir.

Ancak, her kartın kilidinin tamamen açılmasının garanti edilmediğini belirtmek gerekir. Bu durum büyük ölçüde çipin üretim kalitesine ve şansa bağlıdır. Yine de, standart haliyle bile AMD BC-250, fiyatına oranla yüksek performans sunabiliyor. Şu anda bu kartları uluslararası çevrimiçi satış platformları üzerinden sipariş etmek mümkündür.

AMDPlayStation 5OyunBilgisayarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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