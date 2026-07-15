Roskosmos, ISS'ye gidecek Soyuz MS-29 uzay aracının uçuş planını açıkladı

·29·Teknoloji
Roskosmos, ISS'ye gidecek Soyuz MS-29 uzay aracının uçuş planını açıkladı

Rus devlet kurumu Roskosmos, Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek olan Soyuz MS-29 insanlı uzay aracının uçuş şemasını ve detaylı planını açıkladı. Bu görev, uzay araştırmaları ve istasyondaki bilimsel çalışmaların sürdürülmesi yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Uçuşun, Soyuz-2.1a fırlatma aracı kullanılarak Baykonur Uzay Üssü'nün 31 numaralı ("Vostok") fırlatma rampasından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Uzmanlara göre uçuş süreci birkaç kritik aşamadan oluşuyor ve her saniyesi sıkı bir denetim altında tutulacak. Özellikle, fırlatmadan 1 dakika 58 saniye sonra roketin birinci aşamasının ayrılması planlanıyor.

Sonraki aşamalarda, aracı koruyan burun kaportası 2 dakika 34 saniyede atılacak. İkinci aşamanın ayrılması 4 dakika 48 saniyeye denk gelirken, uçuşun 8. dakikasının sonunda araç, taşıyıcı roketten tamamen ayrılacak. Ardından araç, güneş panellerini ve antenlerini açarak bağımsız uçuşuna başlayacak.

Uçuş süresi ve mürettebat yapısı

Soyuz MS-29 aracının ISS ile kenetlenmesinin rekor derecede kısa bir sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Dünya çevresinde iki tur atılacak şekilde planlanan uçuş toplam 3 saat 8 dakika sürecek. Aracın, istasyonun Rus segmentindeki "Prichal" modülüne kenetlenmesi öngörülüyor.

Mürettebatta Rus kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anna Kikina'nın yanı sıra Amerikalı astronot Anil Menon yer alıyor. Bu uluslararası ekip, uzay istasyonunda uzun süreli bir görev icra edecek. Uzaydaki faaliyetlerinin 261 gün sürmesinin planlandığı ve bu süre zarfında birçok bilimsel deneyin gerçekleştirileceği belirtildi.

Şu anda devlet komisyonu, Soyuz-2.1a roketinin yakıt ikmali için onay verdi. Bu, uçuş hazırlıklarının son aşamasıdır. Orta Asya bölgesinden, özellikle Özbekistan'a yakın olan Baykonur'dan gerçekleştirilen bu uçuşlar, bölgedeki uzay meraklıları için her zaman büyük ilgi uyandırmaktadır.

Bu görev sadece teknik mükemmelliğiyle değil, aynı zamanda uluslararası iş birliğinin devam etmesi bakımından da önem taşıyor. Uzay istasyonundaki bu nöbet değişimi, araştırmaların kesintisiz devam etmesini sağlayacak.

RoskosmosISSSoyuz MS-29BaykonurUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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