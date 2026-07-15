Rusya yeni yörünge istasyonu projesini tanıttı: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan farkı ne

·33·Teknoloji
Rusya yeni yörünge istasyonu projesini tanıttı: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan farkı ne

Rusya, uzay araştırmaları alanında yeni bir döneme adım atıyor. Ülke, kendi Rusya Yörünge İstasyonu'nu (ROS) oluşturarak uzaydaki faaliyetlerini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Bu projenin sadece Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) bir devamı değil, teknolojik açıdan tamamen yeni bir aşama olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Roskosmos Genel Müdürü Dmitriy Bakanov, yeni istasyonun uzay programında tamamen yeni bir sayfa açacağını vurguladı. Bakanov'a göre ROS, modern bir görünüme sahip olacak ve maksimum düzeyde otomatikleştirilmiş sistemlerle donatılacak. Bu durum, insan faktörüne olan bağımlılığı azaltarak karmaşık bilimsel süreçlerin uzaktan yönetilmesine olanak tanıyacak.

Bilimsel araştırmalar için yeni fırsatlar

Yeni yörünge istasyonunun temel avantajı, mevcut ISS koşullarında gerçekleştirilmesi imkansız olan benzersiz bilimsel deneylerin orada yapılması planlanıyor olmasıdır. Ixbt.com yayınının haberine göre, ROS platformu Rusya'nın uzay programının gelecek aşamaları için temel oluşturacak ve temel araştırmaların kapsamını genişletecektir.

Bakanov ayrıca, insanlı görevlerin fırlatma sürecinin her zaman heyecan verici olduğunu kabul etti. Ona göre görev, ancak araç yörünge istasyonuyla başarılı bir şekilde kenetlenip mürettebat içeri girdiğinde tam olarak tamamlanmış sayılır. Bu süreçte güvenlik ve hassasiyet en önemli öncelik olmaya devam ediyor.

Yakın zamanda gerçekleştirilen başarılı uçuşlar kapsamında, "Soyuz-2.1a" taşıyıcı roketi "Soyuz MS-29" aracını yörüngeye çıkardı. ISS'nin 75. uzun süreli keşif heyetinde Roskosmos kozmonotları Petr Dubrov ve Anna Kikina'nın yanı sıra NASA astronotu Anil Menon da yer alıyor. Bu görevin 261 gün sürmesi planlanıyor.

Uluslararası iş birliği ve gelecek planları

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanım ömrü sona yaklaşıyor olsa da, Rusya ve ABD uzay alanındaki iş birliğini durdurmaya niyetli değil. Taraflar, çapraz uçuş programını ISS'nin faaliyetleri tamamen durana kadar devam ettirme konusunda anlaştılar. Bu durum, uzayın keşfinde uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha teyit ediyor.

Özbekistanlı uzmanlar ve uzay meraklıları için de bu haber önemli, çünkü bölgemizde uzay teknolojilerine olan ilgi artıyor. Rusya'nın yeni istasyonu, gelecekte bölgesel bilimsel projeler için de yeni ufuklar açabilir. Şimdilik ana odak noktası, istasyonun teknik projesini tamamlamak ve onu yörüngeye çıkarmaktır.

UzayRoskosmosNASATeknolojiROS
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX yeni nesil Starlink V5 terminalini tanıttı: Daha kompakt ve hızlıSpaceX yeni nesil Starlink V5 terminalini tanıttı: Daha kompakt ve hızlıBugün, 10:52Uzayda trafik: Roskosmos ve NASA uydu çarpışmalarını önleyecekUzayda trafik: Roskosmos ve NASA uydu çarpışmalarını önleyecekBugün, 10:28ISS sonrası dönem: Roskosmos ve NASA yeni istasyonlar konusunda anlaşmaya vardıISS sonrası dönem: Roskosmos ve NASA yeni istasyonlar konusunda anlaşmaya vardıBugün, 09:28Roskosmos, ISS'ye gidecek Soyuz MS-29 uzay aracının uçuş planını açıkladıRoskosmos, ISS'ye gidecek Soyuz MS-29 uzay aracının uçuş planını açıkladıBugün, 06:23PlayStation 5 tabanlı ucuz bilgisayar: AMD BC-250 kartını tam güçte kullanmanın yolu bulunduPlayStation 5 tabanlı ucuz bilgisayar: AMD BC-250 kartını tam güçte kullanmanın yolu bulunduBugün, 05:56GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max işlemcili ve çıkarılabilir bataryalı sıra dışı dizüstü bilgisayarGPD WIN Max 3: Ryzen AI Max işlemcili ve çıkarılabilir bataryalı sıra dışı dizüstü bilgisayarBugün, 05:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi