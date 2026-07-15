Kylian Mbappé itiraf etti: Fransa nerede kaybetti?

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, İspanya'ya 0-2 mağlup oldu ve final hayallerine veda etti. Maçın ardından Kylian Mbappé takımının yaşadığı sorunları gizlemedi: Ona göre Fransa, planladığı oyunu ne taktiksel ne de teknik açıdan sahaya yansıtabildi.

“Gerekeni yapmadık”

Mbappé, M6 kanalına verdiği röportajda Fransa'nın yarı final seviyesinde oynamadığını açıkça itiraf etti.

“Dünya Kupası yarı finalinde yapmanız gerekeni yapmazsanız, galibiyet de gelmez” dedi.

Mbappé'ye göre Fransa, İspanya'ya karşı hazırladığı planı sahada uygulayamadı. Takım, yüksek presle rakibi hataya zorlamayı ve İspanya'nın alışılagelmiş yavaş ve kontrollü oyununu oynamasına izin vermemeyi hedeflemişti. Ancak bu plan işe yaramadı.

İspanya kendi tarzından ödün vermedi

Mbappé, İspanya'nın temel gücünü de kabul etti: “La Roja”, topa hükmetmeyi, oyunun temposunu belirlemeyi ve rakibini peşinden koşturmayı çok iyi bilen bir takım.

Fransa ise tam bu noktada kaybetti. İspanya'ya oyunun temposunu kontrol etme fırsatı verildi.

Fransa'nın planı Sahadaki durum yüksek pres yapmak pres konusunda uyum eksikliği İspanya'yı hızlı oynamaya zorlamak İspanya tempoyu kendisi belirledi Rodri ve Fabian'ı kısıtlamak onlara çok fazla zaman ve alan bırakıldı topu kapıp hızlı hücuma çıkmak ilk paslar ve top kontrolleri kalitesizdi

Bu durum sadece rakamlarda değil, oyunun hissiyatında da görüldü: Fransa birçok pozisyonda geç kaldı, İspanya ise acele etmedi.

Rodri ve Fabian Ruiz'e özgürlük tanındı

Mbappé'nin en önemli taktiksel eleştirisi orta sahaya yönelikti. Fransa'nın presi doğru çalışmadığı için İspanyol orta sahalar Rodri ve Fabian Ruiz'in çok fazla boş zaman ve alan bulduğunu belirtti.

İspanya'ya karşı bu çok tehlikeli. Çünkü bu takıma merkezde özgürlük tanırsanız, sizi topun arkasında koşturur, hücum yönünü hızla değiştirir ve doğru zamanda öldürücü pası bulur.

Fransa tam bu noktada İspanya'yı durduramadı.

“Üçe iki” sorunu

Mbappé, maçın başından itibaren Fransa'nın hücum yapısı nedeniyle orta sahada sürekli İspanya lehine “üçe iki” durumları oluştuğunu söyledi.

Bu, Fransa için büyük bir taktiksel sorun oldu. İspanya orta sahada sayısal üstünlüğü ele geçirince, Fransa'nın presi çöktü.

Futbolda bu tür küçük detaylar bazen skordan daha fazlasını anlatır. Eğer merkezde rakip her zaman bir fazla oyuncuyla bulunuyorsa, oyunu çevirmek çok zordur.

Teknik hatalar Fransa'yı yıktı

Fransa topu kazandığı anlarda bile gerekli kaliteyi gösteremedi. Mbappé; ilk pasların, ilk kontrollerin ve hızlı kararların yarı final seviyesine uygun olmadığını vurguladı.

Bu mağlubiyetin en acı yanı da bu: Fransa'da hız var, bireysel yetenek var, yıldızlar var. Ancak İspanya karşısında bu kaynaklar doğru işleyemedi.

Mbappé'ye göre tüm bu sorunlar birleşerek 0-2'lik mağlubiyeti getirdi.

İspanya neyi doğru yaptı?

İspanya bu maçta kimliğini kaybetmedi. Topu kontrol etti, Fransa'nın presini bertaraf etti ve rakibine oyunun kaderini değiştirecek fırsatlar vermedi.

İspanya'nın temel üstünlüğü şunlardı:

• merkezde sakinlik;

• paslarda isabet;

• Fransa presinden çıkışta soğukkanlılık;

• Rodri ve Fabian üzerinden oyunu yönetmek;

• Fransa'nın teknik hatalarından faydalanmak.

İspanya gürültüsüz ama çok etkili bir futbol sergiledi.

Mbappé için kişisel bir acı

Mbappé, 2026 Dünya Kupası'na Fransa'nın ana yıldızı olarak gelmişti. Ancak yarı finalde o da takımı kurtaramadı.

Bu mağlubiyet onun için sadece sıradan bir başarısızlık değil; Fransa'nın bir final şansını daha kaçırdığı an oldu.

Bu yüzden röportajında bahaneden çok analiz vardı. Hakemden veya şanstan değil, doğrudan Fransa'nın oyun kalitesinden bahsetti.

Fransa için şimdi üçüncülük maçı

Fransa finale çıkamadı ama turnuva henüz bitmedi. Didier Deschamps'ın öğrencileri şimdi üçüncülük için sahaya çıkacak.

Ancak üçüncülük maçına kadar en önemli görev, İspanya mağlubiyetinin psikolojik etkisinden kurtulmak. Çünkü yarı finaldeki 0-2, sadece bir skor değil, Fransa'nın taktiksel ve teknik sorunlarının açıkça görüldüğü bir maçtı.

Ana sonuç

Mbappé bu mağlubiyeti net bir şekilde açıkladı: Fransa, İspanya'ya karşı planını uygulayamadı, pres çalışmadı, teknik hatalar arttı ve rakibe oyun temposunu kontrol etme şansı verildi.

İspanya finale yükseldi. Fransa'nın ise kendini yeniden toplaması gerekiyor.

Sizce Fransa'nın mağlubiyetindeki temel sebep neydi; Deschamps'ın planı mı, oyuncuların teknik hataları mı, yoksa İspanya'nın merkezdeki üstünlüğü mü?