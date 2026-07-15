Harry Kane etrafında beklenmedik entrika: Avrupa'nın 5 devi ona "aşık"...

·43·Spor
Harry Kane etrafında beklenmedik entrika: Avrupa'nın 5 devi ona "aşık"...

Bayern Münih ve İngiltere milli takımının golcüsü Harry Kane'in geleceği, futbol dünyasında yeniden ana gündem maddesi haline geldi. TEAMtalk tarafından yayınlanan bilgilere göre, 32 yaşındaki forvetin etrafındaki durumu Avrupa'nın en güçlü kulüpleri yakından takip ediyor.

Zamin.uz bu transfer entrikasının detaylarını ve Münih ekibinin buna tepkisini sunuyor.

Devler sırada: Kane'i kimler istiyor?

Harry Kane, Bayern Münih'te üretken bir performans sergilemesine rağmen, transfer piyasasındaki cazibesi hiç azalmadı. Şu anda aşağıdaki kulüpler, onun etrafındaki gelişmeleri dikkatle izliyor:

  • İngiliz devleri: "Manchester United", Chelsea ve "Manchester City" forveti Premier League'e geri döndürme seçeneklerini değerlendiriyor.

  • İspanyol devleri: Real Madrid ve Barcelona da forvetin durumuyla yakından ilgileniyor.

  • Tottenham faktörü: Londra kulübü, eski kaptanının durumu hakkında sürekli bilgi alma hakkına sahip. Çünkü Bayern Münih'e transferi sırasında sözleşmeye özel maddeler eklendi.

Bayern endişeli mi? Hayır, kulüp yeni bir plan hazırlıyor

Devlerin bu yoğun ilgisine rağmen, Münih kulübü yönetimi sakinliğini koruyor. Kane'in takımdan ayrılma ihtimalinden endişe duymuyorlar.

Güven çok yüksek: Bayern yönetimi, İngiliz forvetin yakında yeni bir sözleşme imzalayacağına tamamen inanıyor. Taraflar arasındaki görüşmeler birkaç aydır devam ediyor ve yeni anlaşmanın bu yılın sonuna kadar veya gelecek yılın Ocak ayında resmileşmesi bekleniyor.

Sözleşme süresi ve Kane'in planları

Şu anda 32 yaşında olan Kane'in mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Futbolcunun gelecek planları da oldukça netleşmiş durumda:

Soru / Yönelim

Kane'in tutumu ve durum

Mevcut sözleşme süresi

2027 yazına kadar

Yeni sözleşme beklentileri

2026 sonu veya Ocak ayında imzalanması bekleniyor

Saudi Pro League seçenekleri

İlgi var ancak Kane şimdilik Orta Doğu'ya gitmek istemiyor

MLS (ABD Şampiyonası)

Avrupa'dan ayrılırsa en makul seçenek. Ancak yakın yıllarda bu gerçekleşmeyecek

Harry Kane şimdilik tüm dikkatini Münih'teki kupa mücadelesine ve Bayern ile yeni zaferler kazanmaya odaklamış durumda. Yine de transfer piyasasında onun etrafındaki olaylar oldukça ilginç bir hal alıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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