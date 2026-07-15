ISS sonrası dönem: Roskosmos ve NASA yeni istasyonlar konusunda anlaşmaya vardı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) faaliyetlerini sonlandırmaya yaklaşsa da, Rusya ve ABD uzay araştırmalarındaki iş birliğini durdurmaya niyetli değil. Roskosmos ve NASA, kendi ulusal yörünge istasyonlarını oluşturma sürecinde teknik çözümleri paylaşmak ve çalışmaları koordine etmek konusunda anlaşmaya vardı. Bu adım, küresel uzay güvenliğini ve teknolojik sürekliliği sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Roskosmos Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Bakanov'a göre taraflar, ISS'nin işletim süresi dolduktan sonra da ilişkileri korumayı hedefliyor. Temel amaç, her iki devlet tarafından inşa edilecek yeni istasyonların birbirleriyle uyumluluğunu sağlamak ve teknik standartları birleştirmektir. Bu durum, gelecekte acil durumlarda birbirlerine yardım etme veya ortak bilimsel projeler yürütme imkânı tanıyacaktır.

Ortak teknik standartlar ve gelecek planları

NASA temsilcileri de bu iş birliğinin önemini vurgulayarak, konunun öncelikle gelecekteki Rus ve ABD istasyonlarında kullanılacak ortak teknik standartlarla ilgili olduğunu belirttiler. Bu yaklaşım, uzay endüstrisinde uluslararası entegrasyonun korunmasına hizmet ediyor. ixbt.com'un verilerine göre taraflar, üç ana başlıkta mutabakata vardı.

Bu açıklamalar, Baykonur Uzay Üssü'nden "Soyuz MS-29" insanlı uzay aracının başarılı fırlatılışının ardından geldi. "Soyuz-2.1a" taşıyıcı roketi 14 Temmuz'da Taşkent saatiyle 19:48'de fırlatıldı ve kısa sürede ISS ile kenetlendi. Bu uçuş, mevcut iş birliğinin somut bir kanıtı olarak görülüyor.

Yeni görev kapsamında istasyona Roskosmos kozmonotları Petr Dubrov ve Anna Kikina ile NASA astronotu Anil Menon ulaştı. Uzaydaki görevlerinin 261 gün sürmesi planlanıyor. Bu süre zarfında mürettebat üyeleri sadece istasyonun güvenliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda geniş kapsamlı bilimsel programları da yürütecekler.

Bilimsel araştırmalar ve uzay yürüyüşleri

Mürettebatın önündeki görevlerin kapsamı oldukça geniş:

Rus bilim programı kapsamında 38 karmaşık deneyin gerçekleştirilmesi;

İki kez uzay yürüyüşü yapılması ve teknik bakım hizmetlerinin sağlanması;

Yeni nesil yörünge istasyonları için gerekli teknolojilerin test edilmesi.

ISS projesi sona eriyor olsa da, Rusya ve ABD arasındaki bu tür bilimsel-teknik diyalog, uzay keşiflerinde siyasi çekişmelerin üzerinde bir profesyonel iş birliğinin varlığını gösteriyor. Gelecekteki ulusal istasyonlar birbirinden bağımsız olsa da, ortak standartlar temelinde çalışmaları tüm insanlık için uzay kapılarını açık tutacaktır.