Vivo, 130 dolarlık rekor batarya kapasitesine sahip akıllı telefonunu tanıttı

·21·Teknoloji
Vivo, 130 dolarlık rekor batarya kapasitesine sahip akıllı telefonunu tanıttı

Akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı cihazlara olan talep yüksek kalmaya devam ediyor. Vivo, bu segmenti daha da güçlendirmek amacıyla yeni Vivo Y6c 4G modelini resmen satışa sundu. Cihaz, fiyatına göre şaşırtıcı derecede yüksek kapasiteli bataryası ve yüksek yenileme hızına sahip ekranıyla öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, yeni akıllı telefonun en büyük avantajı 6500 mAh kapasiteli bataryasıdır. Böyle bir güç kaynağına amiral gemisi cihazlarda bile nadiren rastlanır. Bu durum, kullanıcıların akıllı telefonu birkaç gün boyunca şarj etmeden kullanmalarına olanak tanır. Cihaz, 15 W hızlı şarj teknolojisini desteklemektedir.

Teknik özellikler ve ekran yetenekleri

Vivo Y6c 4G modeli 6,74 inçlik LCD ekranla donatılmıştır. Ekranın dikkat çeken özelliği, 120 Hz yenileme hızına sahip olmasıdır; bu da arayüzün akıcı çalışmasını sağlar. Ekranın piksel çözünürlüğü 1600 × 720 noktadır ve maksimum parlaklık seviyesi 1200 nit'e kadar ulaşır. Bu, güneşli havalarda bile bilgilerin rahatça okunmasını sağlar.

Cihazın içerisinde sekiz çekirdekli Unisoc T7225 işlemci yer alıyor. Şimdilik akıllı telefonun 4 GB RAM (LPDDR4X) ve 128 GB dahili depolama (UFS 2.2) kapasitesine sahip tek versiyonu satışa sunuldu. Akıllı telefon, 4G ağlarında kararlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Ek kolaylıklar ve koruma

Bu bütçe dostu modelde kullanıcılar için bir dizi yararlı özellik korunmuştur. Özellikle akıllı telefon, IP65 standardı uyarınca toz ve suya karşı korumalıdır, bu da onu farklı hava koşullarında kullanıma uygun hale getirir. Ayrıca cihazda şu ek özellikler mevcuttur:

  • Ev aletlerini uzaktan kontrol etmek için kızılötesi (IR) sensör;
  • Geleneksel 3,5 mm kulaklık girişi;
  • Gövdenin yan tarafına yerleştirilmiş parmak izi okuyucu.
Kamera konusunda cihaz daha mütevazı özelliklere sahiptir: ana kamera 8 Mp, selfie kamerası ise 5 Mp çözünürlüğünde çekim yapmaktadır. Akıllı telefonun ağırlığı 209 gram olup kalınlığı 8,39 mm'dir.

Şu anda Vivo Y6c 4G, Çin pazarında yaklaşık 130 dolar (899 yuan) fiyatla satılmaktadır. Bu modelin Türkiye pazarına girmesi durumunda, uzun pil ömrü ve uygun fiyatıyla kuryeler ve uzun yolculuk yapan kullanıcılar arasında popüler olması beklenmektedir.

VivoAkıllı TelefonTeknolojiBataryaBütçe Dostu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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