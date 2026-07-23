ServiceNow, Hindistan merkezli BusinessNext şirketine 40 milyon dolar yatırım yaptı

·28·Teknoloji
ServiceNow, Hindistan merkezli BusinessNext şirketine 40 milyon dolar yatırım yaptı

ABD merkezli büyük kurumsal yazılım üreticisi ServiceNow, Hindistan'ın bankacılık teknolojileri alanındaki lider şirketlerinden BusinessNext'e 40 milyon dolar yatırım yaptı. Bu anlaşma sonucunda 24 yıllık geçmişe sahip Hint firması 700 milyon dolar değerlemeye ulaştı ve ServiceNow şirketin yaklaşık yüzde 5'lik hissesine sahip oldu. Bu adım, küresel finansal hizmetler pazarında AI destekli iş akışı otomasyonunu daha da genişletmeyi hedefliyor. Bu gelişmeyi Techcrunch.com aktarıyor.

Noida şehrinde bulunan BusinessNext; Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve ABD genelinde 70'ten fazla bankaya hizmet veriyor. Müşterileri arasında Hindistan Merkez Bankası, ülkenin en büyük kamu bankası State Bank of India ve özel sektör devi HDFC Bank gibi prestijli kurumlar yer alıyor. Şirketin gelirinin yaklaşık yarısı yurt dışı pazarlardan geliyor.

Stratejik ortaklık ve küresel genişleme

TechCrunch'ın haberine göre, BusinessNext'in kurucusu ve CEO'su Nishant Singh, finansal yatırımcılar yerine ServiceNow ile iş birliği yapmayı tercih etti. Bu seçim, şirkete ServiceNow'un küresel satış ağı ve altyapısından yararlanma imkanı tanıyor. Singh, bu anlaşmayı "finansmanla güçlendirilmiş stratejik bir ortaklık" olarak tanımladı ve bu sayede ürünlerini yeni pazarlara daha hızlı taşımayı planlıyor.

ServiceNow ağırlıklı olarak kurumsal iş akışları ve backend sistemlerinin otomasyonunda güçlü bir konumdayken, BusinessNext bankaların müşteriyle etkileşim (front-office) süreçlerinde uzmanlaşmış durumda. İki şirketin birleşimi, finansal kuruluşlara müşteri iletişiminden iç operasyonlara kadar tüm aşamaları kapsayan bütünsel bir çözüm sunma imkanı sağlıyor.

"Otonom bankacılık" ve yapay zekanın geleceği

2002 yılında kurulan ve 2022 yılına kadar CRMNext adıyla bilinen şirket, son yıllarda "otonom bankacılık" platformu geliştirmek üzerinde çalışıyor. Platformun özgünlüğü, banka işlemlerini otomatize etmek için AI-agent'lardan yararlanırken, aynı zamanda gizli verileri düzenleyici kurumların gerekliliklerine uygun şekilde özel altyapıda saklamasından kaynaklanıyor.

ServiceNow'un Hindistan ve SAARC bölgesi yöneticisi Kulmeet Bawa, Hindistan finans sektörünün şu anda dijital deneyimlerden tamamen AI tabanlı operasyonlara geçiş aşamasında olduğunu belirtti. Bu yatırım, ServiceNow'un sadece Asya pazarındaki konumunu güçlendirmekle kalmayıp, dünya genelinde bankacılık sistemlerinin modernizasyonuna da katkı sağlayacak.

Bu iş birliği kapsamında aşağıdaki temel alanlara odaklanılacak:

  • Banka operasyonlarının AI yardımıyla otomatize edilmesi;
  • Müşteri hizmetleri kalitesinin yeni bir seviyeye taşınması;
  • Veri güvenliğini sağlayarak bulut teknolojilerinin entegre edilmesi;
  • Küresel finans pazarında ortak satış stratejilerinin uygulanması.
BusinessNext, geçtiğimiz mali yılda 32 milyon dolar gelir elde etti ve kârlı çalışan az sayıdaki teknoloji girişiminden biri olarak öne çıkıyor. ServiceNow gibi bir devin desteği, şirketin önümüzdeki yıllarda gelirlerini birkaç kat artırmasına ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü pekiştirmesine olanak tanıyacak.

ServiceNowBusinessNextYapay ZekaFintekYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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