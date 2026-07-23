Moonshot şirketinin Kimi K3 modeli Anthropic teknolojisini çalmakla suçlanıyor

·21·Teknoloji
Moonshot şirketinin Kimi K3 modeli Anthropic teknolojisini çalmakla suçlanıyor

Yapay zeka dünyasında yeni tartışmalar alevleniyor: Beyaz Saray danışmanları, Çinli Moonshot şirketini Kimi K3 modelini oluştururken ABD merkezli Anthropic şirketine ait Fable teknolojisini yasa dışı yollarla kopyalamakla suçladı. Bu iddiaların ardından Washington, Çin'in açık kaynaklı modellerine yönelik kısıtlamalar getirmeyi değerlendiriyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Beyaz Saray bilim danışmanı Michael Kratsios, Kimi K3 modelinin sadece Amerikan fikri mülkiyetini çalmakla kalmayıp, aynı zamanda ihracatı yasak olan yüksek teknolojili çiplerin kullanılmasıyla yaratıldığını belirtti. Kratsios'a göre, bu denli büyük ölçekli bir endüstriyel casusluk, Amerikan araştırmalarına ciddi zarar veriyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de birçok Çin modelinde Amerikan geliştirmelerine özgü "filigranların" (watermarks) bulunduğunu doğruladı.

Uzman şüpheleri: Teknolojik olarak bu imkansız

Siyasi çevrelerde hırsızlık iddiaları konuşulsa da, sektör uzmanları bu kadar kısa sürede bir modeli sadece kopyalayarak oluşturmanın mümkün olduğundan şüphe duyuyor. Snorkel AI kurucusu Braden Hancock'a göre, Fable modelinin Temmuz ayı başında tanıtıldığı göz önüne alındığında, sadece iki hafta içinde bu kadar devasa bir veri tabanını işleyip yeni bir modeli başarıyla piyasaya sürmek teknik olarak imkansızdır.

Uzmanlar "damıtma" (distillation) sürecine de değindiler. Bu süreçte bir modelin çalışma prensipleri ve yanıtları temel alınarak başka bir model eğitilir. Ancak Allen Institute for AI araştırmacısı Nathan Lambert, Çin modellerinin halihazırda dünya standartlarına yaklaştığını ve basit kopyalamanın artık önemli bir sonuç vermeyeceğini söylüyor. Lambert'e göre, Kimi K3 gibi güçlü modellerin sırrı sadece veri hırsızlığında değil, karmaşık eğitim yöntemlerinde yatıyor olabilir.

Karmaşık eğitim ve altyapı sorunu

Bir modeli başka bir sistem yardımıyla eğitmek (supervised fine-tuning), bazen yeni modelin kendini Claude veya diğer popüler AI modelleri gibi davranmasına neden olur. Siyasetçilerde "hırsızlık" algısını uyandıran durum tam olarak bu olabilir. Ancak Lambert, gerçek bir büyüme elde etmek için on milyonlarca ajanı içeren karmaşık bir altyapı ve pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) gerektiğini vurguluyor.

Moonshot şirketi henüz eğitim süreçleriyle ilgili sorulara resmi bir yanıt vermedi. Buna rağmen, bu durumun ABD ile Çin arasındaki teknolojik soğuk savaşın yeni bir aşamasını başlatması bekleniyor. Eğer Çin'in açık kaynaklı modellerine yasak getirilirse, bu durum küresel yapay zeka pazarındaki güç dengesini tamamen değiştirebilir.

TechCrunch'ın verilerine göre, Anthropic API sistemi üzerinden veri çalmak oldukça maliyetli ve zaman açısından verimsiz bir süreçtir. Bu nedenle, Kimi K3 modelinin başarısının arkasında sadece hırsızlığın değil, özgün mühendislik çözümlerinin yatma ihtimali oldukça yüksektir.

MoonshotAnthropicKimi K3Yapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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